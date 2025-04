Play Off: Brescia-Siena, Tinet-Cuneo, scattano le semifinali

ROMA - Il cerchio si stringe anche in Serie A2 Credem Banca nella lotta per la promozione dopo i Quarti di Finale chiusi in due soli turni. L’appuntamento con Gara 1 delle Semifinali Play Off A2 Credem Banca è per domenica 6 aprile, alle 17.30, giorno del primo passo nelle due serie al meglio dei tre match per le quattro contendenti. Dopo le quattro eliminazioni nei Quarti, inframezzate dalla Finale persa contro Taranto nel 2020/21, alla sesta partecipazione la Gruppo Consoli Sferc Brescia ritrova le Semifinali grazie al doppio successo su Acicastello del turno precedente, e riceve la visita di Emma Villas Siena, che lo scorso anno si arrese in Finale con Grottazzolina e ora affronta i Play Off per la sesta volta, ancora da protagonista dopo la Finale vinta nel 2017/18 contro Spoleto, preceduta dalle eliminazioni nei Quarti e in Semifinale, e seguita dallo stop in Semifinale e dalla promozione sfiorata nel passato torneo. Decisive nei giorni scorsi due vittorie con Ravenna, l’ultima al culmine di un match rocambolesco al tie-break. Alla stessa ora in campo la Tinet Prata di Pordenone, squadra ammessa direttamente alle Semifinali in qualità di vincitrice della Regular Season e intenzionata ad andare fino in fondo dopo un’eliminazione ormai datata negli Ottavi e due più recenti nei Quarti. Sulla strada dei friulani c’è la MA Acqua S. Bernardo Cuneo, che sgomita per la quinta volta nei Play Off di A2 dopo un’uscita di scena negli Ottavi, uno stop in Semifinale, la delusione contro Reggio Emilia nella Finale 2021/22 e il cammino interrotto nei Quarti della scorsa edizione contro Porto Viro. Il collettivo piemontese ha centrato le Semifinali imponendo due vittorie con il massimo scarto ai rivali di Aversa.

LE DUE SEMIFINALI-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Emma Villas Siena

Confronto n. 24 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia ed Emma Villas Siena, con i Tucani avanti per 13-10 negli scontri diretti. Le due squadre si sono già incrociate nei Play Off Promozione, sia nel 2020/21 in Semifinale, con passaggio del turno del Club lombardo in quattro match, sia nei Quarti della scorsa stagione con riscatto della formazione toscana, vittoriosa in due incontri. Le due rivali sono arrivate in Semifinale vincendo tutti i match dei Quarti dopo aver chiuso la prima fase, rispettivamente, in seconda e sesta posizione. L’unico ex è Giacomo Raffaelli, a Siena nel 2015/16 e nel 2022/23. Roberto Cominetti marcia verso i 3.000 punti.

PRECEDENTI: 23 (13 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 10 successi Emma Villas Siena)

EX: Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23

Matteo Bonomi (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Veniamo da due ottime prestazioni e dovremo essere bravi a ripeterci perché troviamo in Siena una squadra forte, ordinata e competitiva che arriva da una serie importante contro Ravenna. Dobbiamo metterli sotto fin dall’inizio spingendo in battuta, sapendo che in casa il fattore campo ci aiuta parecchio su quel fondamentale. Ci servirà soprattutto per limitare i loro punti di forza, che sono una palla velocissima a banda e molto gioco al centro ».

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Si rinnova per l’undicesima volta la rivalità tra Tinet Prata di Pordenone e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con i friulani avanti per 7 successi a 3 nei precedenti. Le due formazioni non si sono mai incrociate finora nei Play Off Promozione, mentre nella stagione in corso si sono confrontate nei due match della Regular Season. Ad avere la meglio è stata la Tinet: 3-1 corsaro in Piemonte e maratona vincente al tie-break nella sfida interna di ritorno. I padroni di casa sono pronti per il debutto stagionale nella seconda fase, grazie al pass diretto per le Semifinali con la vittoria della Regular Season, mentre gli ospiti, implacabili nella doppia sfida dei Quarti con Aversa devono ribaltare le gerarchie di una Regular Season che li ha visti chiudere quarti.

PRECEDENTI: 10 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 7 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI -

Domenica 6 aprile 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Emma Villas Siena Arbitri: Scotti Paolo, Armandola Cesare

Domenica 6 aprile 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Marconi Michele, Cruccolini Beatrice