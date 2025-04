Play Off: Siena e Cuneo portano le semifinali a Gara 3

ROMA -Per stabilire le due finaliste dei Play Off A2 Credem Banca servirà il terzo atto delle Semifinali promozione. In Gara 2, così come nel primo round è il fattore campo a dettare legge. L’Emma Villas Siena s’impone 3-1 in Toscana contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia riequilibrando momentaneamente la situazione e impedendo quindi al team lombardo di chiudere il discorso in due match. Non riesce il colpo esterno nemmeno alla Tinet Prata di Pordenone, che cede al tie break in Piemonte al termine di una sfida palpitante sul taraflex della MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

LE DUE SFIDE-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Tinet Prata di Pordenone

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo pareggia la serie al tie-break di fronte al proprio pubblico, che per l’occasione ha visto sugli spalti 2.543 spettatori. Una partita tesa, difficile, con entrambe le compagini che hanno spinto e anche per questo sbagliato tanto, in una battaglia durata oltre due ore e mezza. Un palazzetto così gremito e caldo, contando anche i numerosi supporters di Prata, ha fatto da grande cornice a una gara di alto livello. Stasera A Cuneo si è respirata l’aria dei grandi eventi, un unico cuore biancoblù che pulsava . Ora tutto si deciderà a Gara 3, tra 3 giorni al PalaPrata alle ore 20.00 con diretta su Volleyball World TV.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Nel primo set la tensione è palpabile e le squadre fanno bene o male cambio palla in maniera alternata anche se c’è qualche errore in più del consueto. Un Terpin ispirato da il primo break ai gialloblù. Muro di Scopelliti su Pinali e +2: 5-7. Con l’organizzazione di muro e difesa la Tinet aumenta il vantaggio: 6-10. Contrattacco in primo tempo di Katalan e il massimo vantaggio pratese sul 7-12 consiglia Battocchio a spendere il suo primo time out. Alberini è molto bravo a tenere in temperatura tutti gli attaccanti e complica la vita al pubblico cuneese. Il vantaggio gialloblù ondeggia tra i 4-5 punti, ma il murone di Gamba su Allik manda tutti sul 12-18 e fa chiamare il secondo tempo alla panchina piemontese. Fiammata dei padroni di casa che piazzano un break di 3 punti. Il nuovo allungo Tinet è affidato alla buona vena di Terpin sia in attacco che al servizio. Doppio punto di Cuneo e Di Pietro non si fida chiamando time out: 17-20. Al rientro in campo è Ernastowicz a piazzare la zampata vincente. Cuneo prova il massimo sforzo e ricuce da 19-23 a 21-23. Il successivo errore in battuta di Pinali da tre occasioni alla Tinet per chiudere a proprio favore il parziale. Katalan però imita l’illustre collega. Sette sbaglia la terza battuta di fila del frangente e il set prende la strada di Prata: 22-25.

Parte forte Cuneo nel secondo parziale. Dopo il 3-0 di casa Gamba cerca di mettere di nuovo le cose in chiaro con un attacco al fulmicotone. Entra in scena però Codarin e Cuneo prova a scappare: 10-5. L’attacco gialloblù fa più fatica e il muro piemontese fa male: 12-5. Prova a rosicchiare qualche punto la Tinet soprattutto sfruttando il corridoio centrale della rete con primi tempi e pipe. Cuneo gioca molto bene e il set appare segnato: 19-11. Prova a rientrare la Tinet sul turno di servizio di Alberini che piazza anche l’ace: 19-14. Il buon ingresso in battuta di Truocchio rende difficoltosa la costruzione di gioco dei padroni di casa e favorisce un break: 22-19 con doppio muro di Katalan su Sette. Pinali però manda tutti a set point: 24-20. Il diagonale di Gamba fa proseguire il gioco. Di Pietro inserisce Agrusti per alzare il muro al posto di Alberini. Il muro funziona e Gamba è bravo in contrattacco. La Tinet non molla: 24-22. Time out e poi la chiude Volpato: 25-22.

Equilibrio nell’inizio del terzo parziale. La Tinet a livello di gioco fa bene, ma, come nel set precedente, litiga con la linea dei 9 metri. Però grandissime difese di Prata che mantiene un punticino di vantaggio. Il primo break di 2 punti però arriva da parte di Cuneo quando ci troviamo 15-13. Il muro di Cuneo alza la voce: 22-18. Entra Guerriero in battuta e Scopelliti blocca a muro Volpato: 22-20. Errore di Gamba e Cuneo va a set point: 24-20. Terpin annulla la prima. Il muro di Codarin chiude la contesa 25-21.

Di Pietro inizia il quarto set girando la formazione e ricercando gli stessi felici match up del primo set. Alberini in assistenza a muro blocca Volpato: 2-4. Cuneo impatta a quota 7. Primo ace di Gamba e nuovo allungo gialloblù: 8-10. Grande difesa di Benedicenti ed Ernastowicz beffa Pinali a muro. La Tinet fa un paio di imprecisioni e Cuneo pareggia con Sette: 11-11. Le difese si esaltano e Terpin manda i suoi ancora avanti di 2: 11-13. La cannonata al servizio di Ernastowicz permette a Katalan di chiudere un “rigore”: 11-14. Cavaccini imita il collega e Allik marca il 14-15. Errore di Pinali e Prata è nuovamente a +3: 14-17. Si esalta a muro Scopelliti sullo stesso Pinali: 15-19. A sbagliare questa volta è la Tinet e permette a Cuneo di recuperare un paio di lunghezze: 18-20. Katalan e Terpin si fanno sentire a muro: 19-23. Cuneo non demorde: 21-23. Pinali sbaglia la battuta: 21-24. Poi annulla il set point con un attacco in lungolinea. L’errore al servizio di Sette rimanda la questione all’ennesimo tie break stagionale tra queste due squadre.

Scatta Cuneo sul 4-2. Terpin è in fire e con un paio di punti porta i suoi al pareggio. Murone di Scopelliti su Volpato, parziale di 3-0 e 4-5 sul tabellone. Pinali viene bloccato dalla muraglia gialloblù: 5-7. Cambio campo sul 7-8 grazie a Gamba. Errori Tinet: 9-8. Cuneo fa il break: 11-9. Entrano Guerriero in battuta e Agrusti a muro e firmano il punto dell’11-11. Ace di Allik: 13-11. Codarin stoppa Terpin e i padroni di casa vanno a match point. Allik sbaglia battuta. Ace di Alberini e ci si riporta ad una sola lunghezza. La rimonta si ferma sul nastro: 15-13 e 3-2 per Cuneo. Il verdetto è rimandato a mercoledì sera al PalaPrata.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ci tenevamo tanto perché uscire davanti a questo pubblico sarebbe stato un peccato, non se lo meritavano; ci sono stati dietro tutto l’anno, ci hanno aiutato tantissimo. Ci tenevamo per loro, per tutte le persone che lavorano dietro le quinte, tutti quelli che poi non si vedono in campo. E’ stato molto bello, pubblico pazzesco da brividi, che ci ha aiutato tanto, sarebbe una bugia negarlo. Secondo me come gara 1 è stata una partita molto tesa, giocata a viso aperto, ma con molte sbavature sia da una parte che dall’altra, per questo è stato nuovamente un tie-break ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – TINET PRATA DI PORDENONE 3-2 (22-25, 25-22, 25-21, 22-25, 15-13) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 1, Allik 15, Codarin 16, Pinali 28, Sette 5, Volpato 8, Oberto (L), Cavaccini (L), Mastrangelo 1, Brignach 0, Compagnoni 0. N.E. Agapitos, Malavasi, De Souza. All. Battocchio.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 3, Terpin 19, Scopelliti 7, Gamba 29, Ernastowicz 17, Katalan 9, Aiello (L), Benedicenti (L), Guerriero 0, Agrusti 0, Truocchio 0. N.E. Sist, Meneghel, Bomben. All. Di Pietro.

ARBITRI: Selmi, Clemente.

Durata set: 30′, 33′, 33′, 33′, 22′; tot: 151′.

MVP: Lorenzo Codarin (Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)

Emma Villas Siena – Gruppo Consoli Sferc Brescia

La Emma Villas Siena si aggiudica gara2 della semifinale playoff contro Brescia giocando un ottimo volley al PalaEstra. È alto il ritmo dei locali in questo match decisivo per l’esito della stagione. L’Emma Villas inizia bene vincendo il primo set, Brescia risponde e conquista il secondo: 1-1. Poi Siena allunga grazie a un’ottima prestazione collettiva. I senesi fanno festa, la serie di semifinale verrà adesso decisa nella cruciale gara3 che si giocherà mercoledì sera al centro sportivo San Filippo di Brescia.

Il primo punto del match è firmato da Luigi Randazzo. Brescia ribalta subito tutto e si porta in vantaggio con Bisset (1-2). Risponde Nelli con una schiacciata vincente in diagonale, e l’opposto di Siena va immediatamente a segno anche dai nove metri (3-2). Siena allunga con il servizio vincente di Victorio Ceban (7-4), molto bravo anche Gabriele Nelli con un tocco delicato che va a segno per il 9-6. Dopo un buon punto break di Cattaneo coach Zambonardi chiama time out. Gli ospiti non stanno trovando continuità al servizio, mentre Siena ha buoni punti in attacco da Nelli, Cattaneo e Randazzo. Emma Villas avanti 17-13, poi ancora Luigi Randazzo a segno per il 19-16. Brescia risponde con il cambio palla con buoni attacchi dell’opposto Bisset. Ceban fa toccare a Siena quota 20 (20-17).

Poi Trillini colpisce dal centro per un altro punto break dei senesi (21-17). Tondo riduce le distanze per Brescia dai nove metri (21-19). Bene Cattaneo da posto 4, arriva anche l’ace di Thomas Nevot ed è 23-19. Su un servizio out di Brescia si chiude il primo set sul 25-21.

È Gabriele Nelli il miglior realizzatore in casa senese nel primo set: 7 punti per lui (sono 7 anche per l’opposto di Brescia, Bisset). L’Emma Villas ha attaccato nel primo parziale con il 64%.

Equilibrio in avvio di secondo parziale, con la squadra ospite che ha aumentato la qualità del proprio servizio. Brescia allunga alla metà del set con alcune buone difese, attacchi vincenti e anche con un ace di Erati. Cavuto beffa muro e difesa senese per il punto del 9-13. Due punti consecutivi di Randazzo riavvicinano i senesi: 11-13. Molto importante il muro di Stefano Trillini (17-18). Ma Brescia in questo frangente sbaglia pochissimo e l’ace di Cavuto indirizza il set dalla parte bresciana (19-23). Il secondo set si chiude sul 20-25.

Partenza sprint di Siena, che con il servizio vincente di Luigi Randazzo vola sul 5-2. Muro di Cattaneo, poi Siena allunga sul 9-5, punteggio sul quale coach Zambonardi chiama time out. Luigi Randazzo è bravissimo a giocare sulle mani del muro bresciano per il 12-9. Ace di Nelli, poi ci pensa Ceban a mettere le mani sull’attacco bresciano per il 15-10. Un altro ace di Nelli viene rivisto al video check su chiamata di coach Gianluca Graziosi. Ancora punto break di Siena con la murata vincente di Stefano Trillini: 20-14. Brescia trova il cambio palla con Cominetti e Bisset. Cominetti dai nove metri va a segno (21-18). Un pallonetto di Cattaneo vale il 25-22 con cui si chiude il terzo set.

Benissimo Nelli, che mette giù 9 palloni in questo set. Ben 4 le murate dei padroni di casa in questo set, due delle quali di Stefano Trillini. La Emma Villas avanti due set a uno.

C’è un altro ace di Victorio Ceban (7-4) ma Brescia rimonta con il turno in battuta di Simone Tiberti e pareggia: 7-7. Bella giocata senese con il punto break chiuso da Luigi Randazzo da posto 4, ed è 11-9. Il muro di Victorio Ceban vale il nuovo +3 senese: 13-10. Il centrale della Emma Villas si fa valere anche in attacco mettendo giù una veloce ben servita da Nevot. La Gruppo Consoli rimane lì, ma Siena ha un altro cambio palla con Trillini.

Dai nove metri Siena colpisce ancora, Claudio Cattaneo fa 19-15. Randazzo e Nelli mettono altri mattoncini (21-17). Nelli fa toccare a Siena quota 23. Cuneo sbaglia l’attacco nell’ultima azione dell’incontro. Il quarto set si chiude sul 25-20. Siena vince 3-1

I protagonisti-

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia )- « Siena ha messo in campo una grande prestazione oggi, e soprattutto continua. Noi invece abbiamo fatto troppi errori al servizio e pochi punti break, andando in difficoltà anche su palla alta. Va dato merito di certo all’avversario, ma un po’ di demerito è nostro, che siamo andati fuori giri. Nessun dramma: cercheremo di ribaltare tutto al San Filippo, dove ci serve il sostegno del pubblico per provare a conquistare la finale ».

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-20) –

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 2, Cattaneo 11, Trillini 8, Nelli 24, Randazzo 19, Ceban 5, Coser (L), Bonami (L), Araujo 0. N.E. Melato, Santilli, Rossi, Pellegrini. All. Graziosi.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 2, Cominetti 11, Erati 8, Bisset Astengo 16, Cavuto 15, Tondo 4, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Manessi 0, Raffaelli 1. N.E. Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

ARBITRI: Giglio, Venturi.

Durata set: 26′, 27′, 31′, 28′; tot: 112′.

LA SITUAZIONE DOPO GARA 2-

La serie tra Brescia e Siena è in situazione di parità, 1-1.

La serie tra Prata e Cuneo è in situazione di parità, 1-1.

IL PROSSIMO TURNO GARA 3 SEMIFINALI –

Mercoledì 16 aprile 2025, ore 20.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena

Tinet Prata di Pordenone – MA Acqua S.Bernardo Cuneo