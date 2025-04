Coppa Italia A2: ai quarti Fano e Aversa

ROMA -Nessuna rivoluzione nel secondo round degli Ottavi di Finale della Del Monte ® Coppa Italia A2 . Le squadre in vantaggio dopo i match d’esordio si ripetono confezionando il passaggio del turno in due match. Decisivi, sabato, il 3-0 interno della Banca Macerata Fisiomed MC sulla Consar Ravenna e il successo corsaro con il massimo scarto della Cosedil Acicastello sul campo della Campi Reali Cantù. A completare il quadro, il verdetto dei match odierni: il blitz lampo dell’Evolution Green Aversa sul campo della Delta Group Porto Viro in tre set e il successo casalingo per 3-1 della Smartsystem Essence Hotels Fano sull’Abba Pineto.

Gli abbinamenti sono ancora da decidere: i Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia prevedono infatti anche il sorteggio, che si terrà domani pomeriggio alle 16.30.

LE DUE SFIDE DI OGGI-

Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa

La Evolution Green Aversa vince anche gara 2 e si qualifica per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A2. Doppio successo contro la Delta Group Porto Viro e adesso un weekend di ‘riposo’ prima della gara secca contro una delle semifinaliste dei play off. I normanni di coach Tomasello giocheranno contro una tra Tinet Prata di Pordenone, MA Acqua San Bernardo Cuneo, Gruppo Consoli Sferc Brescia ed Emma Villas Siena (solamente contro i toscani si giocherebbe al PalaJacazzi) da calendario il 1° maggio (salvo modifiche).

La Evolution Green Aversa subito aggressiva al servizio con Canuto che trova l’ace (aiutato dal nastro) che vale lo 0-4. Non vuole essere da meno l’opposto Motzo che dai 9 metri sorprende la ricezione per il 2-8 (time-out di Morato). La squadra di Tomasello gioca in scioltezza e piazza un break importante fino al 5-13 col muro di Frumuselu. Dieci punti di distacco tra le 2 squadre (8-18) con l’ace di Motzo. Set senza storia: Arasomwan vince la ricezione di Porto Viro, 10-22. E’ 0-1 col risultato di 11-25.

Molto più equilibrato il secondo parziale con le due formazioni che vanno avanti punto a punto fino al monster block di Arasomwan che vale il +3 normanno (9-12). Si iscrive a referto anche Ambrose (entrato a metà set) per il 14-20. Porto Viro non trova le misure in attacco, Lyutskanov firma il +6 (16-22). Si chiude il parziale 18-25 (0-2).

Come nel precedente parziale nel terzo serve un muro per il primo allungo di Aversa. Frumuselu trova l’8-10 e poi il successivo vincente di Motzo regala il +3. Garnica con un tocco di seconda trova il ventesimo punto per il +8 (12-20). Splendida pipe messa a segno anche da Mentasti che inserisce nello show di Aversa (14-23), Aversa vince 3-0 (17-25).

I protagonisti-

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Purtroppo è stata una partita senza storia, onore ad Aversa, ma avrei preferito chiudere la stagione in modo diverso. Sarebbe stato bello lottare ad armi pari, invece non siamo riusciti a metterci quel qualcosina in più, evidentemente abbiamo tutti esaurito le energie mentali e nervose. La squadra ha speso tanto, soprattutto nel girone di ritorno, in cui, pur lavorando senza sosta, abbiamo fatto fatica a trovare i risultati che volevamo. Sicuramente il fattore esperienza ha pesato, spiace perché abbiamo perso il pallino del gioco in alcuni momenti, ma alla fine ci siamo salvati, l’obiettivo stagionale è stato raggiunto e dobbiamo esserne orgogliosi, a maggior ragione dopo le difficoltà che abbiamo attraversato. Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno saputo resistere e incassare tanti colpi, sferrando quelli decisivi nelle partite che contavano di più. Chiudo spendendo una parola per i nostri tifosi. Li abbiamo ringraziati già tante volte, ma voglio farlo anche stasera, perché sono stati il nostro settimo uomo in campo per tutta la stagione e non hanno mai smesso di sostenerci ».

Il tabellino-

DELTA GROUP PORTO VIRO - EVOLUTION GREEN AVERSA 0-3 (11-25, 18-25, 17-25) –

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 0, Magliano 6, Eccher 1, Sivula 4, Ferreira Silva 5, Sperandio 3, Morgese (L), Ballan 0, Arguelles Sanchez 2, Ghirardi 0, Lamprecht (L), Innocenzi 1, Bellia 1, Chiloiro 3. N.E. All. Morato.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 3, Canuto 8, Frumuselu 8, Motzo 14, Lyutskanov 10, Arasomwan 8, Saar 1, Rossini (L), Ambrose 1, Barbon 0, Minelli 0, Mentasti 1, Agouzoul (L). N.E. All. Tomasello. ARBITRI: Manzoni, Pernpruner.

Durata set: 19', 23', 23'; tot: 65'.

Smartsystem Essence Hotels Fano - Abba Pineto

La Smartsystem Fano fa sua anche gara 2 degli ottavi di Coppa Italia e accede ai quarti di finale.

Al Palas Allende è andata di scena un’altra battaglia e, per la seconda volta consecutiva in sette giorni, i virtussini hanno avuto la meglio su un mai domo Pineto.

Nel primo set regna l’equilibrio: la Smartsystem Essence Hotels Fano lo rompe grazie al turno di servizio di Mandoloni e al finale devastante di Pietro Merlo che, prima con la pipe e poi a muro, chiude la frazione.

Lo stesso Merlo è decisivo anche nella seconda frazione quando in battuta spacca il set (19-14), ma nel finale il servizio di Kaislasalo riapre tutto prima che il solito Merlo metta per terra il venticinquesimo punto.

L’Abba Pineto non intende mollare e nel terzo set alza il ritmo al servizio, coach Mastrangelo fa entrare Tonkonoh ma nel finale Di Silvestre e Baesso sono decisivi.

Sulle ali dell’entusiasmo gli abruzzesi iniziano alla grande il quarto set (0-3), ma i locali reagiscono subito con le battute di Merlo e gli attacchi del duo Marks-Klobucar (12-9). I virtussini stringono i denti e mantengono il vantaggio fino alla fine con Klobucar e Mengozzi che in attacco sono infermabili.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Si chiude con rammarico questa serie degli ottavi di Coppa Italia, ma è giusto riconoscere il merito di Fano che in due gare ha sicuramente giocato una buona pallavolo, con più continuità rispetto a noi, che invece in entrambe le partite abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto di troppo: in casa forse soprattutto nella fase break, oggi invece nella fase sideout. Passare il turno era un obiettivo perciò c’è tanta delusione, però adesso a caldo è ovvio che è difficile fare un’analisi. Secondo me va analizzata solo questa piccola parte di stagione che era la Coppa Italia e dispiace non avere regalato a noi stessi de a tutto il pubblico di Pineto la possibilità di giocare un altro match in casa. Detto questo, mi sento comunque di ringraziare tutta la squadra, tutto lo staff, la società, il pubblico che anche oggi in trasferta è venuto a sostenerci. Si archivia una stagione secondo me per alcuni versi decisamente positiva e che per altri ha lasciato degli spunti di miglioramento che cercheremo di sfruttare per fare sempre meglio».

Il tabellino-

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO - ABBA PINETO 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-21) –

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 0, Merlo 18, Acuti 7, Marks 17, Klobucar 15, Mengozzi 9, Sorcinelli (L), Raffa (L), Mandoloni 0, Compagnoni 0, Tonkonoh 4. N.E. Roberti, Magnanelli. All. Mastrangelo.

ABBA PINETO: Catone 1, Baesso 11, Presta 3, Kaislasalo 23, Di Silvestre 16, Zamagni 7, Pesare (L), Iurisci 0, Morazzini (L), Favaro 0, Bulfon 0, Rampazzo 0. N.E. Molinari, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Russo, Lentini.

Durata set: 29', 32', 33', 34'; tot: 128'.

I RISULTATI-

Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa 0-3 (11-25, 18-25, 17-25)

Smartsystem Essence Hotels Fano - Abba Pineto 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-21)

Banca Macerata Fisiomed MC - Consar Ravenna 3-0 (25-23, 25-14, 25-20) Giocata ieri

Campi Reali Cantù - Cosedil Acicastello 0-3 (24-26, 23-25, 21-25) Giocata ieri