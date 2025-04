Play Off: la finale per andare in Superlega è Brescia-Cuneo

ROMA - Una finale inattesa alla quale però approdano le squadre più meritevoli. Se a Brescia la Gruppo Consoli rispetta il fattore campo ed il pronostico sconfiggendo una coriacea Emma Villas Siena a Prata di Pordenone a prendersi di forza la possibilità di giocare per andare in Superlega è la MA Acqua S.Bernardo Cuneo superando la Tinet che aveva vinto la Regular Season ma che nell’occasione è crollata sotto i colpi dei ragazzi di Battocchio, stasera davvero perfetti.

LE DUE SFIDE-

Tinet Prata Di Pordenone – Ma Acqua S.Bernardo Cuneo

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (25-27, 17-25, 15-25) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 9, Scopelliti 5, Gamba 11, Ernastowicz 3, Katalan 8, Aiello (L), Benedicenti (L), Agrusti 0, Truocchio 0. N.E. Sist, Meneghel, Guerriero, Bomben. All. Di Pietro.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Allik 18, Codarin 9, Pinali 13, Sette 7, Volpato 8, Chiaramello (L), Cavaccini (L), Brignach 0. N.E. Malavasi, Oberto, Mastrangelo, De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

ARBITRI: Gaetano, Sessolo.

Durata set: 34′, 27′, 27′; tot: 88′.

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena

Brescia vince 3-1 la gara3 della semifinale playoff e conquista la finale, dove andrà ad affrontare Cuneo che questa sera ha vinto la decisiva gara3 in casa di Prata di Pordenone. Match molto equilibrato, deciso dalle giocate di Cavuto (22 punti per lui) nel frangenti più caldi della sfida.

Brescia inizia la sfida con Tiberti-Bisset, Cominetti-Cavuto, Erati-Tondo, Hoffer. Emma Villas Siena al via con Nevot in cabina di regia e Nelli opposto, Randazzo e Cattaneo in banda, Trillini e Ceban centrali, Bonami libero.

Si parte e c’è subito una murata vincente di Luigi Randazzo, che si ripete da posto 4. Il cambio palla bresciano arriva con una veloce messa giù da Erati. Poi va ancora Randazzo a segno, ed è 1-3. Si accende Nelli, che schiaccia con potenza e precisione due palloni sulla parallela, mentre poco dopo la murata di Trillini amplia il margine fino al 3-7. La battuta spin di Thomas Nevot crea problemi alla ricezione dei locali, arriva l’ace del 4-9. Poco dopo dalla parte opposta della rete lo imita Alex Erati.

Si alza il livello della difesa del team lombardo e arrivano un paio di punti di Bisset a ridurre il divario. Brescia torna sul -2 con alcune buone giocate dei suoi attaccanti, ma Siena tiene e anzi realizza un nuovo punto break con l’ace di Stefano Trillini. La Emma Villas tocca anche il +5 sull’11-16. Ma Brescia rimonta. La murata di Cavuto vale il nuovo -2 dei bresciani, Randazzo ne esce benissimo trovando il punto in mezzo al muro locale.

È ancora Randazzo a ottenere un cambio palla decisamente importante: 20-22. Il set point lo conquista Siena con un bel tocco delicato di Claudio Cattaneo: 23-24. Arrivano però alcuni errori in attacco per Siena e Brescia conquista il primo set 26-24.

La Emma Villas riparte con rabbia nel secondo set: murata di Ceban, punto di Nelli. Siena sprinta sull’1-5. I due ace di Gabriele Nelli hanno un importante peso specifico: 2-9. Brescia tenta di rimontare e trova anche alcune murate importanti. I lombardi tornano sul -2, c’è quindi equilibrio anche in questo set. Nelli non trema e piazza due cambi palla importanti, così come fa Bisset dall’altra parte del campo.

Ora Brescia abbassa la percentuale del suo attacco: Cominetti manda out, il punteggio è sul 16-21 in favore di Siena. Dai nove metri Nevot a segno: 16-22. Una grande giocata di Nevot permette a Trillini di schiacciare il pallone che vale il 18-23. Cattaneo chiude il secondo set sul 19-25.

Nelli ha guidato la squadra con 7 punti all’attivo e il 71% in attacco.

Nel terzo parziale Nelli è fantastico e finalizza punti importanti per la squadra. Bellissimo quello del 5-8, al termine di uno scambio prolungato e con pregevoli difese da una parte e dall’altra. Anche dal centro Siena passa con Trillini e Ceban, poi ancora Nelli a rimpinguare il suo bottino personale di punti. Bisset e Cavuto rintuzzano, ma Nelli colpisce ancora: 12-16. L’intensità e il gioco senesi sono cresciuti molto, Randazzo chiude un’altra azione di pregevole fattura per i toscani.

Brescia difende tanto, ma Randazzo riesce a mettere giù il pallone al termine di uno scambio prolungato: 17-20. Break bresciano, la murata di Erati porta al 22-22. Sprint di Brescia, che chiude il terzo set con Cavuto sul 25-23.

Cavuto ha letteralmente trascinato i suoi in questo set: 9 punti per lo schiacciatore che ha chiuso il parziale con l’89% in attacco.

Nel quarto set Brescia vola sulle ali dell’entusiasmo. Break di 6-0 con errori in attacco dell’Emma Villas e chiuso dal servizio vincente di Cavuto. Cambio per Siena: entra Alan Patrick Araujo per Randazzo.

Cavuto è scatenato: attacco vincente da posto 4 e due ace di fila per lo schiacciatore di Brescia, il team lombardo vola sul 16-9. Bisset colpisce ancora, Siena realizza un punto break con la murata di vincente di Stefano Trillini: 17-12. Poi attacco out di Bisset: 17-13.

Bisset realizza il cambio palla, gli risponde Cattaneo: 18-14. Il muro di Tondo può essere molto pesante: 19-14. I due palleggiatori vanno dai loro opposti: Bisset a segno, lo stesso fa Gabriele Nelli: 21-17.

Punto break di Siena con Cattaneo: 21-18. L’Emma Villas si riporta sul -2: 21-19. È di Cavuto il punto numero 22 di Brescia, Nelli poi tiene Siena a contatto: 22-20. Muro di Trillini per il 22-21. Cominetti trova l’angolo per il 23-21. Ed è ancora Cominetti a trovare il varco giusto in mezzo al muro senese: 24-21. Tondo chiude il set 25-22. Brescia vince 3-1 e conquista la finale playoff.

I protagonisti-

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Siamo dove volevamo essere, e non lo dico con presunzione, ma con la consapevolezza della continuità del lavoro in stagione. Partita dai nervi tesissimi e lo dimostrano il risultato e i ribaltoni in due set. Siamo stati bravi a non innervosirci nelle situazioni difficili. Sotto l’aspetto tecnico non la nostra miglior gara, ma sotto quello agonistico… tanta roba! Spero che il pubblico se la sia goduta e torni domenica al palazzetto ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – EMMA VILLAS SIENA 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-22) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Cominetti 8, Tondo 11, Bisset Astengo 18, Cavuto 22, Erati 6, Hoffer (L), Cargioli 0, Franzoni (L), Bettinzoli 0, Manessi 0, Raffaelli 1. N.E. Bonomi, Zambonardi. All. Zambonardi.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Cattaneo 13, Trillini 11, Nelli 21, Randazzo 11, Ceban 4, Coser (L), Bonami (L), Melato 0, Araujo 2, Pellegrini 0. N.E. Alpini, Santilli. All. Graziosi.

ARBITRI: Chiriatti, Nava.

Durata set: 36′, 30′, 32′, 32′; tot: 130′.

I RISULTATI-

Tinet Prata di Pordenone-MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (25-27, 17-25, 15-25) Serie 1-2

Gruppo Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-22) Serie 2-1

GARA 1 DI SEMIFINALE 20/04/2025

Gruppo Consoli Sferc Brescia-MA Acqua S.Bernardo Cuneo Ore17.30