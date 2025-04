Play Off: Cuneo a Brescia si prende di forza Gara 1 della finale

BRESCIA - Nella fase decisiva della stagione è sbocciata l' MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quarta in campionato nella Regular Season, ma capace nei Play Off di eliminare la Tinet Prata di Pordenone prima al termine della stagione regolare e stasera di prendersi di forza Gara 1 della finale in casa della Gruppo Consoli Sferc Brescia. Un successo netto per gli uomini di Battocchio che hanno espungato il San Filippo in tre set 0-3 (16-25, 20-25, 23-25) dominando il match dall'inizio alla fine. Giovedì 24 in Piemonte Pinali e soci avranno il match point che porterebbe in Superlega. Dall'altra parte della rete Brescia non ha mai trovato le contromisure per arginare il gioco organizzato e aggressivo dei piemontesi .

Cuneo, con un cambio palla perentorio e difese aggressive che le consentono di spingere in fase break, nel primo set stacca subito 10-14. Time out di Zambonardi, ma il muro-difesa piemontese è attento e consente di allungare 13-18, stoppando anche il tentativo di Cavuto che vale il 14-20. Allik va a segno dai nove metri e trova il terzo ace, mentre Brescia regala un paio di servizi e favorisce il 16-25.

Ace di Cavuto e i tucani mettono la testa avanti di un break. Erati stampa Pinali 12-10, ma le mani di Volpato aspettano bene Bisset dopo il servizio potente dell’opposto ospite. Cominetti trova un varco nel muro (14-13), però Cuneo non si fa intimidire, approfitta degli errori dei tucani e passa con più determinazione, giocando sul muro di casa e tornando sopra 14-18. Brescia recupera un paio di punti, ma il block dei piemontesi è piazzato. Subentra un po’ di nervosismo, le battute sbagliate sono 8 alla fine e il gap torna ad essere troppo pesante (20-25).

La Consoli prova a restare nel match e a ritrovare la calma perduta nel secondo parziale: Cuneo ogni tanto sbaglia e i tucani rimettono il becco avanti 9-7. Non basta, perché il muro sulla riga di Codarin e il colpo astuto di Allik sulle mani bresciane ribaltano il fronte. Arriva il monster block di Tondo, il servizio insidioso di Tiberti e la botta di Cominetti per la nuova parità a 13. Pinali svolta dalla riga di fondo con due ace e trascina i suoi 15-17. Allik tira fuori misura e poi si becca la stampata del capitano per il boato del 19-18 sull’ottimo turno al servizio di Manessi. 20 pari, primo tempo di Codarin (che chiude con un 90% in attacco e 12 punti) e poi Cavuto non trova il tocco a muro che significa 21-23 per Cuneo. Brescia ci prova, ma il suo block su Pinali è fuori e ci sono due match point. Il primo è annullato dal check; entra Bonomi al servizio, ma Volpato la chiude al secondo tentativo (23-25).

Oreste Cavuto (Gruppo Cosoli Sferc Brescia)- « Un 3-0 in una finale è un risultato inaspettato non per il livello di gioco di Cuneo che sapevamo così alto mi aspettavo dalla nostra parte che fossimo più combattivi. Nulla è perduto: riguarderemo il match e vedremo cosa possiamo fare meglio e saranno tante cose. Sarà ancora più dura, ma proveremo tutti a portare la serie di nuovo al San Filippo ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (16-25, 20-25, 23-25) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Cominetti 6, Tondo 8, Bisset Astengo 9, Cavuto 11, Erati 2, Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Franzoni (L), Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO Sottile 2, Allik 9, Codarin 12, Pinali 18, Sette 6, Volpato 7, Oberto (L), Cavaccini (L), Brignach 0. N.E. Agapitos, Malavasi, Mastrangelo, De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

Durata set: 26′, 31′, 36′; tot: 93′.

Spettatori: 2240