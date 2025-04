Play Off: Cuneo supera Brescia in Gara 2 ed è promossa in Superlega

CUNEO- Una tradizione che si rinnova, una piazza storica del volley italiano che torna in Superlega dopo 11 anni. La Ma Acqua S.Bernardo Cuneo ha conquistato questa sera, nel palazzetto di casa, una promozione tanto inattesa quanto meritata. La squadra di Battocchio, dopo aver vinto Gara 1 della finale, Play Off , stasera ha chiuso i conti superando 3-1 (25-23, 25-18, 22-25, 25-18) la Gruppo Consoli Sferc Brescia dimostrando di aver trovato il momento migliore della propria stagione in concomitanza con i Play Off. Quarti in regular season Pinali e soci hanno prima eliminato la Evolution Green Aversa nei quarti, poi la Tinet Prata di Pordenone, vincitrice della Regular Season, in semifinale, infine i tucani nella serie decisiva. Una nuova società, un nuovo progetto, un sogno che si concretizza. Un trionfo forse inaspettato ma certamente meritato.

Primi scambi lunghi con Cominetti e Cavuto a segno, poi Allik spara un missile dai nove metri e il muro di casa inizia a mettere distanza, toccando e rigiocando con efficienza (6-3). Tondo migliora il servizio e aiuta a ricucire, ma è di nuovo Allik a trovare il filotto vincente (15-10). La MA difende le briciole, Erati aiuta con un ace e Cominetti mette il lungolinea (16-14). Risponde con un ace anche Pinali - il terzo della frazione a fronte di un solo errore –, poi Cavaccini tiene la schiacciata di Bisset e costringe Brescia al secondo time out sul 20-16. Sette si oppone alla pipe di Cominetti, che poi va a punto dalla linea dei nove metri (21-19). Due errori da fondocampo – dei dieci totali - consegnano il set ai gialloblù non senza qualche rimpianto (25-23).

La Consoli resta unita e sta lì, anche quando Cuneo sembra in grado di calamitare i palloni in difesa pure fuori dal campo (8-7). Allik stacca con un ace, un paio di imprecisioni in seconda linea e secondo time out di Zambonardi (14-8). Al rientro in campo è un assolo di casa: Cuneo difende, contrattacca senza pietà e vola a + 7. Dentro Raffaelli e Cargioli; Bisset non trova la misura in battuta e il solco resta enorme (21-15). Sempre Allik, un cecchino, per il 22-15. Il block del tucano 77 è una piccola rivincita, ma il primo tempo sulla riga di Volpato chiude anche il secondo set (25-18).



La Consoli conquista un break di vantaggio e sul turno di Bisset stacca grazie anche al muro di Tiberti (3-7). Il capitano riesce a dare fastidio alla ricezione di casa e Cominetti trova varchi e un block su Pinali (7-13), oltre a nuova linfa da fondocampo. Brescia allunga 10-16, ma Codarin rilancia i suoi con un ace e Cavuto si prende un block pesantissimo (13-16). Sale la tensione in campo: un rimpallo finalmente favorisce gli ospiti che vanno 17-22. L’attacco che resta in rete di Bisset fa paura, poi ci pensa Cominetti di rabbia a prendersi il set point meritatissimo. Allik risponde: ace e time out, 21-24. Risolve Cominetti con una pipe sporcata dal nastro che va a segno (22-25).



I tucani ripartono: non hanno fortuna con la palla che scivola sul nastro e con un fallo di formazione, ma Cominetti è carico e tiene i suoi in parità fino a 7. Sette, quello di Cuneo, mette due ace e Bisset passa troppo alto sopra il muro (11-7). Il carico di fischi è insopportabile e gli errori al servizio di Brescia non si riducono. Cavuto va in pipe per il 16-14, ma il contrattacco decisivo sfugge ai tucani: la MA punisce 18-14 e Sette è ancora mattatore con tre ace che mettono in ginocchio Brescia (21-14). Crolla il morale, sul 16-24 entra Manessi e fa vedere che se si batte bene, qualcosa si ottiene: Cominetti di rabbia ancora in pipe per il 18-24, ma la Superlega resta lontana. Vincono i piemontesi.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo) « Giocavamo contro una squadra importante, credo che il palazzetto abbia fatto tanto nel tenere qualche battuta di là anzi che di là. Sono contentissimo per i ragazzi perché se lo meritano».

Daniele Sottile (Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Serata fantastica, serata stupenda. Una notte che sognavamo da tempo; io in particolare ci tenevo tantissimo. Quando sono tornato qui ho sognato questa serata, è qualcosa di incredibile, Cuneo merita la Superlega e siamo contenti di aver regalato questa grandissima gioia a tutto il pubblico che oggi è stato fantastico; secondo me ci ha fatto vincere addirittura il quarto set perché sono stati meravigliosi dall’inizio alla fine. Non smetteremo mai di ringraziarli».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Complimenti a Cuneo, arrivata in gran forma mentale e fisica. C’è rammarico tra noi perché abbiamo disputato un’ottima stagione, lottando sempre, ma i miei ragazzi meritano un applauso per l’impegno che hanno messo in ogni gara e allenamento. Arriviamo secondi e dobbiamo essere orgogliosi del cammino che stiamo facendo ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (25-23, 25-18, 22-25, 25-18) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Allik 11, Codarin 12, Pinali 15, Sette 12, Volpato 14, Chiaramello (L), Cavaccini (L), Agapitos 0, Malavasi 0, Mastrangelo 0. N.E. Oberto, Brignach, Compagnoni. All. Battocchio.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Cominetti 18, Tondo 6, Bisset Astengo 16, Cavuto 16, Erati 8, Franzoni (L), Hoffer (L), Cargioli 1, Manessi 0, Raffaelli 1. N.E. Bonomi, Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

ARBITRI: Clemente, Jacobacci.

Durata set: 31′, 26′, 34′, 32′; tot: 123′.

MVP: Daniele Sottile( MA Acqua S.Bernardo Cuneo)