Volley Mercato: Pineto ha ingaggiato Antonino Suraci

PINETO (TERAMO) - L' ABBA Pineto ha iniziato a costruire il roster in vista della prossima stagione. La squadra abruzzese allenata da Tomasello ha messo in organico lo schiacciatore Antonino Suraci , 29 anni nel novembre prossimo e reduce da un’esperienza di cinque stagioni nelle fila della Conad Reggio Emilia. Originario di Tradate, nella provincia di Varese, Suraci è un giocatore che garantirà una importante duttilità al tecnico Simone Di Tommaso: nato sportivamente nel ruolo di opposto, da due stagioni ricopre quello di schiacciatore; una versatilità in attacco che fa il paio con le doti in battuta, dove nella stagione appena conclusa ha collezionato 39 ace su 276 punti complessivi.

LA CARRIERA-

Suraci ha debuttato nei seniores con il club lombardo dello Yaka Malnate tra Serie C e Serie B. Dal 2017 ha ininterrottamente disputato il campionato di Serie A2 Credem Banca, per tre stagioni con la Pool Libertas Cantù e dal 2020 con Reggio Emilia, con cui ha conquistato un campionato e una Coppa Italia di categoria nella stagione 2021/22, peraltro condividendo quei successi con il centrale dell’ABBA Matteo Zamagni. In carriera ha totalizzato 962 punti in 197 partite (182 in attacco, 112 ace, 80 muri-punto).

Le parole di Antonino Suraci

«Sono felicissimo di avere ricevuto la chiamata di Pineto. Il DS Massimo Forese e il tecnico Simone Di Tommaso mi hanno fatto da subito sentire parte integrante di questo progetto. Da avversario ho sempre ammirato il calore dei tifosi del Pala Santa Maria: si sono dimostrati in tante occasioni l’uomo in più per la squadra e pensare di potere giocare in quel clima, con quell’atmosfera, mi riempie di energia. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per divertirci e, perché no, toglierci qualche bella soddisfazione».