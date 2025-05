La Saturnia Acicastello rinuncia all'A2

La Saturnia Acicastello ssd arl ha anniciato oggi che, con il termine della stagione sportiva 2024/25, si conclude il proprio percorso nella serie A di pallavolo.

Dopo cinque anni trascorsi tra serie A3, Superlega e serie A2, la società ha riscontrato che, al momento attuale, non sussistono più le condizioni economiche per sostenere il peso e l’onerosità di un percorso pallavolistico di vertice, che presenta costi crescenti di anno in anno. Il modello di sostentamento economico, che ha accompagnato la società in queste cinque stagioni, già quest’anno è andato in sofferenza, e non garantisce più le condizioni di fattibilità e la sostenibilità.