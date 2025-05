Volley Mercato: Oleg Antonov da Grottazzolina a Taranto

TARANTO- Oleg Antonov ha scelto la Gioiella Prisma Taranto. Il trentasettenne schiacciatore ex azzurro, dopo la positiva stagione a Grottazzolina, scende di categoria per cercare di riportare il team pugliese in Superlega. Taranto ritrova uno dei suoi giocatori più amati, pronto a rimettersi in gioco e a dare tutto per la causa rossoblù, con la sua potenza in attacco, il servizio micidiale e quella leadership silenziosa che lo contraddistingue.