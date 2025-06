Volley Mercato: ad Aversa il centrale Federico Mazza

AVERSA (CASERTA)- La Virtus Aversa ha ingaggiato il centrale Federico Mazza, classe 1996, originario di Milano, un profilo solido e di esperienza per la realtà normanna. Con il suo arrivo, la Virtus Aversa si assicura un centrale di grande affidabilità, con ottimo senso del muro, esperienza da vendere e un curriculum di spessore in tutte le categorie nazionali.

LA CARRIERA-

Alto 200 centimetri, Mazza vanta una carriera di 11 stagioni nei campionati di Serie A, con 226 presenze ufficiali tra A1, A2 e A3 e oltre 850 punti realizzati, tra cui ben 222 muri vincenti.

Cresciuto nel settore giovanile del Vero Volley Monza, ha esordito giovanissimo in Serie A2 (2012/2013 – Vero Volley Monza), per poi costruire la sua carriera anno dopo anno con serietà e costanza.

Ha indossato per sei stagioni la maglia del Pool Libertas Cantù in Serie A2, club con cui ha conquistato numeri importanti e continuità ad alti livelli. Nella stagione 2017/2018 arriva anche l’esperienza in Superlega (Serie A1) con la Gi Group Monza, portando a casa la grande pallavolo della massima serie.

Nel 2018/2019 veste la maglia dell’Elios Messaggerie Catania in A2. Negli ultimi due anni ha militato in Serie A3: nel 2023/2024 con la Plus Volleyball Sabaudia, mentre nell’ultima stagione ha difeso i colori della Negrini CTE Acqui Terme.