Grottazzolina guida la classifica a punteggio pieno, con 15 punti in 5 partite. Alle sue spalle c’è Lagonegro, a quota 12 punti e reduce dal primo stop stagionale a Macerata. Con i suoi 10 punti anche Napoli si mantiene in zona podio. A chiudere la graduatoria è Brescia, a 1 punto e ancora a caccia della prima vittoria. Nel mezzo il gruppo è corto: tra il quarto posto di Gioia Del Colle e Fano, con 8 punti, e il tredicesimo di Belluno, a quota 5, ci sono solo tre punti di differenza.

Ad aprire il turno è la sfida di sabato 21 novembre, con fischio d’inizio alle 16.00, tra Sviluppo Sud Palmi – Union Napoli. Prima battuta alle 18.30 di sabato sul campo dell’ex capolista Rinascita Lagonegro, opposta a Domotek Reggio Calabria. In campo domenica 22 novembre le altre dieci squadre di Serie A2. Punti pesanti in palio alle 17.30 sul taraflex del Pala San Filippo tra Consoli Sferc Brescia, ultima in classifica, e Belluno Volley, penultima con quattro lunghezze di vantaggio sui Tucani. Alle 18.00 si gioca in simultanea su tre campi: Conad Reggio Emilia ospita JV Gioia Del Colle, Alva Inox Porto Viro riceve la visita di Essence Hotels Fano, mentre Consar Ravenna si misura in casa con Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, reduce dall’impresa interna contro Lagonegro. Nel posticipo si ritrovano sotto rete Abba Pineto, con Loris Palermo promosso primo allenatore dopo l’addio di Cezar Douglas Silva, e Yuasa Battery Grottazzolina per chiudere la due giorni di campionato.

TUTTE LE SFIDE

Sviluppo Sud Palmi - Abba Pineto

Ad aprire il turno è la sfida inedita tra Sviluppo Sud Palmi e Abba Pineto. I calabresi arrivano dal primo successo stagionale, il 3-1 a Brescia che li ha portati a 4 punti, ma il PalaSurace non ha ancora regalato gioie ai propri beniamini, visto che due delle tre sconfitte sono arrivate nelle gare casalinghe contro Porto Viro e Reggio Emilia. Gli abruzzesi sono a 6 punti dopo il successo al quinto set nella sfida tiratissima contro Macerata e cercano continuità per restare in zona Play Off. L’unico ex è in panchina, ovvero Paolo Montagnani, che ritrova Pineto, dove ha allenato nel 2008/09. Da una parte Matheus Motzo è a 8 attacchi vincenti dai 2.500 nelle Regular Season, Luka Basic a 11 attacchi vincenti dai 1.000, dall’altra Riccardo Copelli è a 1 muro dai 400 e a 1 ace dai 100 nelle Regular Season, mentre Gianluca Loglisci è a 17 attacchi vincenti dai 1.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: - Allenatori: Paolo Montagnani a Pineto nel 2008/09

Riccardo Copelli (Abba Pineto)- « Era importante vincere, in un periodo della stagione comunque tosto per tutti. I risultati rocamboleschi del turno scorso lo dimostrano. Il miglior gioco arriverà, ma da parte nostra c’è stata prima di tutto tanta grinta nel ribaltare la partita. Abbiamo smosso la classifica: davanti ci sono Lagonegro e Grottazzolina, come da pronostico, ma subito dietro, nel mucchio, ci siamo anche noi. Ora dobbiamo essere bravi a dare continuità al percorso che abbiamo iniziato. Non dobbiamo nascondere qualche problema strutturale, del resto in questo avvio non abbiamo praticamente mai potuto allenarci con la squadra al completo, quindi dobbiamo essere bravi a trovare delle soluzioni magari anche un po' meno canoniche dell'ordinario. Ora andiamo a Palmi, un’altra squadra che sta cercando continuità di risultato e di rendimento. Andremo con il proverbiale coltello tra i denti in un campo non semplice ».

Union Napoli - Conad Reggio Emilia

Il sabato di Serie A2 termina al PalaVesuvio con lo scontro diretto tra Union Napoli e Conad Reggio Emilia, all'ottavo faccia a faccia, con i partenopei avanti 5-3 nei precedenti. Le due squadre sono appaiate a 7 punti. Gli azzurri vogliono dimenticare lo stop netto nel quartier generale di Lagonegro e ripartire dal fattore campo, visto che davanti al proprio pubblico sono arrivati due successi in due gare, contro Macerata e Brescia. Gli emiliani sono reduci dal 3-0 su Ravenna e, con tre vittorie in quattro giornate, hanno il naso avanti sui napoletani solo per numero di successi. Sono tre gli ex nei roster: da una parte gli ex Reggio Emilia Paolo Bonola e Andrea Mattei, dall’altra Martins Arasomwan, che ha vestito la maglia di Napoli due stagioni fa. Tra i padroni di casa Giacomo Raffaelli è alla presenza n. 100 in Serie A2, mentre Andrea Mattei è a 2 muri dai 500 nelle Regular Season e Francesco Barretta è a 3 punti dai 500 nelle Regular Season; infine, Marco Volpato è a 3 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera. Tra gli ospiti Riccardo Mian è a 2 muri dai 100 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Union Napoli, 3 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Paolo Bonola a Reggio Emilia nel 2023/24, 2024/25; Andrea Mattei a Reggio Emilia nel 2019/20, 2020/21; Martins Arasomwan a Napoli Virtus nel 2024/25

Paolo Bonola (Union Napoli)- « Sicuramente loro sono in un buon momento e giocano bene. Ho avuto l'opportunità di trascorrere due anni lì, è inutile girarci intorno: mi sono trovato molto bene ed è la città dove ho deciso di stabilizzarmi. Un motivo ci sarà. Per me sarà una partita sentita, perché lì ho amici, ricordi e tanti legami. Sarà una giornata particolare per diversi motivi. Sono dovuto andare via da Reggio Emilia per forza, perché ho avuto dei problemi con l'allenatore. In realtà sarei rimasto a vita, ma ho preso una decisione difficile ma secondo me in quel momento giusta. A Napoli mi trovo bene, ormai sono abituato ai cambiamenti e sto cercando di prendere tutte le cose belle. Quando ho tempo mi faccio la mia passeggiata a Napoli, la sto vivendo bene e sono contento. A livello pallavolistico mi sento bene in questo momento. Per noi è un periodo un pochino difficile, nel senso che non stiamo esprimendo un gioco al nostro potenziale. Però abbiamo sicuramente la possibilità di rimetterci in carreggiata, perché siamo ancora all'inizio del campionato e quella di domani è una bella opportunità. Giocando anche in casa dobbiamo assolutamente sfruttarla. Mi aspetto che saremo lucidi nei momenti importanti, perché sarà una partita tosta. Loro stanno facendo un bel campionato, anche un po' contro le aspettative. È una squadra costruita bene, che gioca bene. Sono certo che sarà una partita molto combattuta. Il gruppo sta molto bene. Secondo me lo spogliatoio sta rispondendo nel modo giusto a quello che stiamo facendo e sono contento. Sono consapevole del mio ruolo e sto lavorando per ritagliarmi spazio. Per me è comunque una stagione di rilancio, dopo tanti anni di Serie A. L'anno scorso è stata una stagione particolare: sono rimasto fermo per quattro mesi in più perché avevo avuto dei problemi a Reggio Emilia e non riuscivo più a giocare a pallavolo. Nessuno conosce il vero motivo, ma questa è la realtà. Sono dovuto ripartire da una Serie A3. Quest'anno voglio rilanciarmi. Se ci sono delle opportunità, le voglio e me le sto cercando. La finalità, però, è quella di ottenere risultati con la squadra. Stiamo lavorando per questo e sono convinto che arriveranno buone sensazioni e buoni risultati. Con Reggio dobbiamo vincere. In sostanza, io voglio vincere domani a tutti i costi. È una rivincita personale che non si ferma sicuramente a questa partita. Sarebbe ancora più bello riuscirci attraverso un risultato finale importante e altri traguardi, ma per quello c'è ancora tempo ».

Riccardo Alberghini (Conad Reggio Emilia)- « Non ci aspettavamo di riuscire a conquistare una vittoria così netta contro una squadra che sapevamo essere molto forte, sia tecnicamente che tatticamente. In settimana siamo riusciti ad allenarci bene, con un clima in palestra molto positivo e propositivo. Siamo pronti per affrontare Napoli sabato. Sappiamo che sarà un'altra partita difficile, contro una formazione che può contare su giocatori con tanti anni di esperienza in questo campionato. Giocheremo in un palazzetto difficile, quindi sarà fondamentale partire il più forte possibile, facendo tesoro del lavoro svolto durante la settimana. Abbiamo lavorato molto sul sistema muro-difesa per cercare di contenere i loro attaccanti, soprattutto quelli di posto quattro. Speriamo che questo lavoro possa fare la differenza a nostro favore ».

Essence Hotels Fano - Domotek Reggio Calabria

La domenica si apre con il match tra Essence Hotels Fano e Domotek Reggio Calabria, una sfida mai disputata in Serie A prima d’ora. I marchigiani vantano 7 punti e arrivano dal tie-break perso a Belluno, ma sono ancora imbattuti sul taraflex del PalaAllende, dove hanno sconfitto Gioia Del Colle e Pineto. I calabresi di punti ne hanno 5 e vengono dalla sconfitta interna al fotofinish contro Gioia Del Colle dopo quasi 170 minuti di gioco e hanno chiuso ben tre gare su quattro al quinto set. Tanti i traguardi individuali alla portata: tra i padroni di casa Alessandro Tondo è a 13 attacchi vincenti dai 1.500 nelle Regular Season e a 4 muri dai 500 in Serie A2, mentre Alberto Benedicenti è alla 200ª presenza in carriera. Tra gli ospiti Daniele Buzzi è a 1 muro dai 200 nelle Regular Season, Luca Presta è a 2 ace dai 100 nelle Regular Season ed Enrico Lazzaretto a 13 punti dai 500 in Serie A2.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Giulio Pinali (Essence Hotels Fano)- « Torniamo a giocare in casa e questo è già un buon punto di partenza. Loro si sono rinforzati e giocano una buona pallavolo, il regista Saitta ha la giusta esperienza per gestire bene determinate fasi della partita. Noi dovremo essere preparati nell’affrontare al meglio l’avversario cercando di andare oltre le difficoltà avute con Belluno. In settimana abbiamo lavorato per affrontare al meglio Reggio Calabria. Dovremo avere lo spirito battagliero di Belluno, puntando però ad ottenere i tre punti ».

Davide Saitta (Domotek Reggio Calabria)- « Sappiamo che ogni partita per noi è da affrontare come una finale, nel senso che tutte le partite sono occasioni per fare punti, per crescere, migliorare. Sappiamo ovviamente che andiamo in casa di Fano, che è una formazione costruita per fare il salto di categoria o comunque lottare per il salto di categoria, però queste prime partite di campionato ci insegnano che nulla è scontato e dobbiamo andare lì a fare la nostra prestazione. Conosco benissimo l'allenatore Marco Bonitta, che è un tecnico che ama la buona pallavolo, innamorato di questo sport, so come lavora, quindi so che troveremo una squadra preparatissima sul nostro gioco e che tende a fare una pallavolo anche a volte spettacolare. Conosco alcuni giocatori avversari, c'è Pinali, c'è Cattaneo, c'è Tondo, giocatori di livello altissimo per la categoria. Cercheremo di andare là a fare come abbiamo fatto finora la nostra gara. È bellissimo, il livello è alto, un campionato molto bello dove veramente tutti possono vincere contro tutti, non ci sono partite facili o partite impossibili. Ed è bello stare in campo anche con la nostra squadra, che migliora giorno dopo giorno". Il segreto è la pazienza: "È un processo, un percorso lungo, sono 26 gare, siamo alla quinta adesso e dobbiamo vedere l'obiettivo lontano e non guardare ora la classifica. E stare sempre attaccati sul pezzo ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Belluno Volley

Yuasa Battery Grottazzolina, in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti come Lagonegro, riceve Belluno Volley al PalaSavelli di Porto San Giorgio. I marchigiani sono avanti 2-0 nei due precedenti e arrivano da 12 set vinti con solo due parziali, mentre i veneti, abbonati alle maratone, sono a 5 punti dopo il successo 3-2 su Fano. Tra i padroni di casa Oreste Cavuto è a 27 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera e a 5 ace dai 200, Michele Fedrizzi è a 3 ace dai 500 e a 29 punti dai 2.500 in Serie A2, Nicola Mazzon timbra la 100ª presenza in Regular Season. Tra gli ospiti Kristian Gamba è a 15 attacchi vincenti dai 3.500 in carriera e a 4 ace dai 400, Karli Allik è a 15 punti dai 1.000 in Regular Season, Andrea Baldi a 23 punti dai 500 in Serie A2 e Francesco Corrado insegue il 100° ace.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Yuasa Battery Grottazzolina)

EX: Nessuno

Michele Fedrizzi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ci attende una partita sicuramente tosta. D’altronde come abbiamo potuto vedere in queste prime quattro giornate, il campionato di A2 è molto equilibrato e ogni set va affrontato con massima concentrazione dall’inizio alla fine, se lo si vuole portare a casa! Belluno viene da un’ottima vittoria contro Fano e quindi penso che il loro umore sarà molto alto, dovremo essere bravi fin dall’inizio a non lasciare che il loro entusiasmo prenda il sopravvento. Stiamo preparando la partita come facciamo ogni settimana, ossia concentrandoci molto di più sul nostro gioco piuttosto che sulla squadra avversaria. Sono sicuro che il Palasavelli come sempre potrà darci una grossa mano ».

Ahmed Azab (Belluno Volley)- « La squadra mi ha accolto molto bene e mi aiuta continuamente. Sono grato ai miei compagni, li apprezzo davvero tanto. I tifosi? Mi seguivano e mi scrivevano già quando ero in Egitto. Ero entusiasta all’idea di incontrarli durante le partite. Finora, nel complesso, è stato un buon inizio. Tuttavia, non intendiamo rallentare: io e la squadra abbiamo grandi ambizioni, puntiamo a vincere. Ora c’è la Yuasa Battery Grottazzolina? Tutte le compagini di Serie A2 sono molto forti e la prossima partita sarà indubbiamente complicata. So che affronteremo un’ottima formazione, ma finché ci impegneremo e proveremo a ottenere il massimo, tutto sarà possibile ».

JV Gioia Del Colle - Alva Inox Porto Viro

JV Gioia Del Colle ospita Alva Inox Porto Viro in un confronto inedito. I pugliesi, attualmente a 5 punti, hanno centrato due successi di fila grazie al 3-1 su Belluno e al tie-break corsaro contro Reggio Calabria. Gli ospiti hanno un punto in più, ma sono reduci dallo stop in tre set contro Grottazzolina. Delle quattro gare giocate dai veneti, entrambe le vittorie sono arrivate lontano dalle mura amiche, mentre al palasport di Porto Viro sono arrivate due sconfitte. L’unico ex in campo è lo schiacciatore Felice Sette, che ha vestito la maglia veneta nel 2022/23 e nel 2023/24. Tra gli ospiti Nicola Tiozzo è a 8 punti dai 3.500 in Serie A2, Matteo Sperandio a 3 ace dai 100, Lorenzo Sperotto a 3 muri dai 100 e Gabriele Chiloiro ha nel mirino il 500° punto in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Felice Sette a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24

Boris Biserov Nachev (JV Gioia Del Colle)- « Mi sento davvero bene. Siamo riusciti a conquistare una vittoria contro una squadra di grande valore e ne sono molto felice. Il gruppo è contento, c'è un ottimo clima nello spogliatoio e stiamo vivendo un momento positivo. Sappiamo che questo campionato è molto difficile, ma credo che anche noi siamo una buona squadra e possiamo dire la nostra. Domenica scenderemo in campo con l'obiettivo di vincere, come sempre. Questa è la mia seconda stagione in Italia e a Gioia Del Colle mi trovo davvero benissimo. La città, le persone e la squadra sono fantastiche. Sono molto felice di essere qui ».

Andrea Pegoraro (Alva Inox Porto Viro)- « Domenica contro Grottazzolina abbiamo espresso un buon gioco di muro-difesa, che è sicuramente uno degli aspetti positivi da cui ripartire. Ci sono mancati, però, l’aggressività e il cinismo necessari per conquistare i set. Stiamo lavorando per migliorare sotto questo aspetto, ma anche e soprattutto sul cambio palla, che in questa fase rappresenta una delle nostre priorità. Gioia del Colle è una squadra molto difensiva, che lotta su ogni pallone e non lascia cadere praticamente nulla. Per metterla in difficoltà dovremo essere aggressivi, mettendo in campo tanta cattiveria agonistica e fame di vittoria. Conosco già il PalaCapurso e so che troveremo un ambiente molto caldo, con cori e fischi continui, ma dovremo essere bravi a non farci condizionare e rimanere concentrati sul nostro gioco ».

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata - Rinascita Lagonegro

Nelle Marche va in scena Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata – Rinascita Lagonegro, nono confronto con bilancio in perfetta parità (4-4). I padroni di casa hanno 4 punti e arrivano dalla sconfitta al tie-break sul campo di Pineto e sono fermi a una sola vittoria. Gli ospiti guidano la classifica a punteggio pieno e in tre dei quattro successi non hanno concesso set agli avversari. Sono due gli ex nei roster: da una parte Lorenzo Esposito, che lo scorso anno vestiva la maglia lucana, dall’altra parte Gaetano Penna, a Macerata nel 2023/24 e a 22 punti dai 500 in Serie A2. Tra i marchigiani Luigi Randazzo è a 29 punti dai 3.000 in Regular Season e a 40 punti dai 1.000 in Serie A2, mentre Marco Novello è a 2 ace dai 200 in carriera.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, 4 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Lorenzo Esposito a Lagonegro nel 2025/26; Gaetano Penna a Macerata nel 2023/24

Karil Dadash Adeh (Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata)-« Penso che ogni partita sarà impegnativa, perché è quello che il livello del campionato mi ha dimostrato finora. Non mi piace parlare delle altre squadre. Nel corso della mia carriera ho imparato che il nostro avversario più grande siamo noi stessi. Ho grandi aspettative per la nostra squadra, soprattutto per la mentalità del gruppo. Siamo la seconda squadra più giovane del campionato e queste partite rappresentano delle opportunità di apprendimento. Se tutti riusciremo a rimanere in salute e a trasferire sul campo tutto quello che impariamo da queste esperienze, sono convinto che sarà nella seconda metà della stagione quando la nostra squadra comincerà davvero a brillare ».

Cosimo Balestra (Rinascita Lagonegro)- « La cosa che mi piace della nostra squadra è che nessuno si accontenta. Anche dopo una vittoria, quando torniamo in palestra, troviamo sempre qualcosa da sistemare e un dettaglio su cui lavorare. Credo sia proprio questo uno dei motivi per cui siamo partiti bene. Dopo Napoli ho parlato della nostra capacità di non mollare mai, ma non è soltanto una questione di carattere: è qualcosa che costruiamo durante la settimana, allenamento dopo allenamento. A Macerata troveremo una squadra che vorrà metterci in difficoltà, soprattutto davanti al proprio pubblico. Non possiamo pensare di vincere soltanto perché finora è andato tutto bene. Dovremo essere bravi a leggere i momenti della partita, anche quelli in cui le cose non funzioneranno come vorremmo. Perché è proprio lì che si vede quanto vale una squadra ».

Consar Ravenna - Consoli Sferc Brescia

Chiude il programma Consar Ravenna – Consoli Sferc Brescia, nono confronto tra i due team, con i lombardi avanti 5-4 nei precedenti. In palio ci sono punti pesanti per risalire dalla bassa parte della classifica. I romagnoli, a quota 3, sono stati superati 3-0 a Reggio Emilia e, finora, non sono riusciti a sfruttare il Pala De Andrè perdendo entrambe le gare casalinghe. Brescia, ultima con 1 punto, vuole sbloccarsi dopo il 3-1 incassato contro Palmi. Sono quattro gli ex: da una parte Martin Berger (100ª presenza nelle Regular Season e 6 punti ai 500 in Serie A2), Roberto Cominetti (3 punti ai 3.500 in carriera) e Alex Erati (5 muri ai 700 in carriera), con trascorsi a Brescia, dall’altra Nicolò Ciccolella (3 muri ai 100 in carriera), che nella passata stagione vestiva la maglia di Ravenna. Tra gli ospiti Manuele Lucconi è a 2 ace dai 100 in Serie A2.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Consar Ravenna, 5 successi Consoli Sferc Brescia)

EX: Martin Berger a Brescia Atlantide nel 2025/26; Roberto Cominetti a Brescia Atlantide nel 2023/24, 2024/25, 2025/26; Alex Erati a Brescia Atlantide nel 2023/24, 2024/25; Nicolò Ciccolella a Ravenna nel 2025/26

Roberto Cominetti (Consar Ravenna)- « Quello di Reggio Emilia è stato sicuramente un passo falso, che mentalmente abbiamo accusato, ma in settimana ho visto in palestra una buona reazione e sono sicuro che la tradurremo domenica in campo. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, contro una squadra che come noi avrà una grande voglia di riscattare una partenza difficoltosa. A dispetto della classifica, Brescia è un’ottima formazione, solida, che sicuramente ci darà filo da torcere e che ha vinto già un trofeo. Dovremo essere bravi noi a rimanere lucidi, a ritrovare noi stessi e a concentrarci soprattutto sul nostro gioco ».

Pietro Ghirardi (Consoli Sferc Brescia)- «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte, che occupa una posizione di classifica che non rispecchia il suo reale valore. Conosciamo bene alcune delle loro individualità, anche perché ci sono giocatori che hanno vestito la maglia di Brescia. Dovremo affrontare questa trasferta senza pressioni, cercando di esprimere il nostro miglior gioco e conquistare punti fondamentali per noi. La vittoria della Supercoppa ci ha regalato una grande soddisfazione, ma forse ci ha anche dato un po' troppa sicurezza. Adesso dobbiamo ritrovare umiltà, compattezza e quella tranquillità che ci aveva permesso di esprimerci al meglio. Siamo consapevoli dei nostri limiti, ma anche delle nostre potenzialità. Personalmente lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Nel finale del primo set contro Palmi c'è stata fiducia reciproca con Lucconi e siamo riusciti a risolvere una situazione delicata. Dobbiamo continuare a lavorare con serenità, perché sono convinto che arriveranno altre soddisfazioni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a DI ANDATA

Sabato 21 novembre 2026, ore 16.00

Sviluppo Sud Palmi – Union Napoli Arbitri: Manzoni Barbara, Gasparro Mariano

Sabato 21 novembre 2026, ore 18.30

Rinascita Lagonegro – Domotek Reggio Calabria Arbitri: Vecchione Rosario, Autuori Enrico

Domenica 22 novembre 2026, ore 17.30

Consoli Sferc Brescia – Belluno Volley Arbitri: Lanza Claudia, Nava Stefano

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – JV Gioia Del Colle Arbitri: Russo Roberto, Pernpruner Marco

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Alva Inox Porto Viro – Essence Hotels Fano Arbitri: Giglio Anthony, Faia Riccardo

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata Arbitri: Scotti Paolo, Cecconato Luca

Domenica 22 novembre 2026, ore 19.00

Abba Pineto – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Ciaccio Giovanni

LA CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 15, Rinascita Lagonegro 12, Union Napoli 10, JV Gioia Del Colle 8, Essence Hotels Fano 8, Domotek Reggio Calabria 7, Conad Reggio Emilia 7, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 7, Abba Pineto 7, Consar Ravenna 6, Alva Inox Porto Viro 6, Sviluppo Sud Palmi 6, Belluno Volley 5, Consoli Sferc Brescia 1.