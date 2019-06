Lupo-Nicolai e Menegatti-Orsi Toth in campo a Varsavia

VARSAVIA (POLONIA)- Al via da domani la tappa del World Tour 4 stelle di Varsavia, in Polonia, che si concluderà il 16 giugno. Saranno due le coppie italiane in gara: nel torneo maschile ci saranno i vice-campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, mentre in quello femminile parteciperanno Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti. Entrambe le formazioni inizieranno il proprio percorso da mercoledì 13 nel Main Draw e potranno sfruttare la tappa in questione per prepararsi al meglio all'imminente inizio del Campionato del Mondo in programma ad Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio.