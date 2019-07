A Cagliari concluse le qualificazioni alla III tappa del C.Italiano

CAGLIARI- Si è conclusa la giornata dedicata alle qualifiche della terza tappa di campionato italiano assoluto di beach volley in corso di svolgimento a Cagliari sui campi allestiti sul lungomare Poetto. E' stata battaglia tra le 30 coppie femminili e le 22 maschili per conquistare i sei pass per il main draw di domani. Due le vittorie necessarie per accedere al main draw nelle qualifiche maschili conquistate dalle seguenti coppie che raggiungono quindi le 10 già presenti nel main draw: Sablone Daniele-Tailli Daniele, Graziana Umberto-Goria Paolo Filiberto, Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto, Vitelli Marco-Cappio Paolo, Rizzi Federico-Bigarelli Luca, Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo. Tra queste la coppia azzurrina formata da Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestre reduci dal quinto posto all'europeo U20 giocato a Goteborg la scorsa settimana. Nel main draw di domani tanti i nomi di rilievo del beach italiano come la coppia testa di serie numero uno Manni-Bonifazi, Paolo Ficosecco che si presenta in coppia con Davide Benzi, terzo a Cesenatico con Do Nascimento, Paolo Ingrosso presente a Cagliari in coppia con l'azzurrino del Club Italia Jakob Windish e la coppia di casa Romoli-Muccione alla quale è stata assegnata una wild card. Con una cornice mozzafiato come quella del lungomare Poetto, si preannuncia un main draw spettacolare tanto al maschile quanto al femminile che oggi ha visto aggregarsi alle 10 coppie già presenti anche le vincitrici delle qualifiche: Ferraris Carolina-Michieletto Francesca, Tamagnone Giulia-Baravelli Vania, Leoni Sara-Bulgarelli Silvia, Giacosa Silvia-Pico Valentina, Aime Silvia-Cimmino Serena, Gradini Alice-They Chiara. Accede al main draw la coppia azzurra Gradini-They, vincente in finale nel percorso di qualifiche di oggi contro Cutri-Favini, non è approdata invece al tabellone principale la campionessa del mondo u21 Victoria De Souza, a Cagliari in coppia con Ilaria Ottaviani, fermate in qualifica proprio da Gradini-They. A chiudere la giornata è stata la gara tra Ferraris-Michieletto e Foresti-Moneta vinta dalle prime col punteggio di 2-1. Tra le coppie presenti nel main draw femminile di Cagliari anche Giulia Toti e Jessica Allegretti, coppia vincitrice delle prime due tappe del campionato italiano.

Sguardo sui campi e attenzioni ai mondiali in corso ad Amburgo nella giornata di domani che avrà inizio alle ore 9 circa alla sesta fermata del lungomare Poetto e si concluderà nel tardo pomeriggio per conoscere chi avrà accesso alla giornata conclusiva di domenica che sarà seguita dalle telecamere di Raisport con la telecronaca di Marco Fantasia e commento di Claudio Galli.

FINALE QUALIFICHE-

MASCHILE-



Gangemi Orazio-Giuffrida Dario Giuseppe - Sablone Daniele-Tailli Daniele 0-2 (15-21, 13-21)



Tiozzo Nicola-Maniero Emilio - Graziana Umberto-Goria Paolo Filiberto 1-2 (21-23, 21-19, 10-15)



Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto - Maccarelli Antonio-Zanella Davide 2-0 (21-16, 21-18)



Vitelli Marco-Cappio Paolo - Zavoianni Alessio-Castelli Stefano 2-0 (21-11, 21-13)



Rizzi Federico-Bigarelli Luca - Zurini Andrea-Ciccarelli Luca 2-0 (21-17, 21-19)



Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo - Menicali Micheal-Balsamo Yuri 2-1 (17-21, 21-16, 15-10)

FEMMINILE-



Ferraris Carolina-Michieletto Francesca - Foresti Martina-Moneta Serena 2-1 (21-13, 18-21, 15-8)



Tamagnone Giulia-Baravelli Vania - Riccardelli Sabrina-Rossi Ludovica 2-0 (21-17, 21-11)



Apicella Irene-Perata Cecilia - Leoni Sara-Bulgarelli Silvia 0-2 (9-21, 15-21)



Giacosa Silvia-Pico Valentina - Ditta Erika-Ferrario Martina 2-0 (21-19, 21-19)



Aime Silvia-Cimmino Serena - Bianchin Margherita-Orsi Toth Reka 2-1 (21-23, 21-19, 15-10)



Gradini Alice-They Chiara - Cutri Sabrina-Favini Erica 2-0 (21-12, 21-13)

MASCHILE-

Main Draw (10+6): 1. Manni Fabrizio - Bonifazi Carlo, 2. Benzi Davide - Ficosecco Paolo, 3. Cecchini Matteo - Dal Molin Davide, 4. Ingrosso Paolo - Windisch Jakob, 5. De Fabritiis Giacomo - Carucci Alessandro, 6. Lupo Andrea - Vanni Francesco, 7. Montinaro Francesco - Storari Andrea, 8. Alfieri Manuel - Sacripanti Mauro, 9. Avalle Claudio - Crusca Michele, 10. Romoli Riccardo - Muccione Nicola.

Dalle qualifiche (6): Sablone Daniele-Tailli Daniele, Graziana Umberto-Goria Paolo Filiberto, Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto, Vitelli Marco-Cappio Paolo, Rizzi Federico-Bigarelli Luca, Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo.

FEMMINILE-

Main Draw (10+6): 1. Toti Giulia - Allegretti Jessica, 2. Colombi Elena - Breidenbach Sara, 3. Benazzi Giada - Leonardi Silvia, 4. Allegretti Debora - Annibalini Eleonora, 5. Kirwan Francesca - Macdonald Olivia, 6. Costantini Silvia - Lantignotti Michela, 7. Sacco Noemi - Enzo Irene, 8. Scampoli Claudia - Varrassi Dalila, 9. Colzi Alessandra - Gili Eleonora, 10. Cali Valentina - Lo Re Graziella.

Dalle qualifiche (6): Ferraris Carolina-Michieletto Francesca, Tamagnone Giulia-Baravelli Vania, Leoni Sara-Bulgarelli Silvia, Giacosa Silvia-Pico Valentina, Aime Silvia-Cimmino Serena, Gradini Alice-They Chiara.