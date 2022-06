Mondiali: Nicolai/Cottafava si arrendono a Renato/Vitor Felipe

ROMA-Amara sconfitta per Cottafava/Nicolai contro i brasiliani Renato/Vitor Felipe negli ottavi di finale dei Mondiali di Roma. Il 2-1 (11-21; 21-19; 15-13) finale penalizza non poco la coppia italiana che, dopo aver dominato il primo set, hanno subito la rimonta avversaria ma nel tie break, condotto a lungo, hanno fallito più di un'opportunità per chiudere il match. Ai due italiani, ed al pubblico del Foro Italico, resta l'amaro in bocca per una grande occasione buttata al vento per entrare fra le prime otto formazioni del mondo.