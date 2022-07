Due coppie italiane in finale a Giardini Naxos

GIARDINI NAXOS (MESSINA) -Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, grazie al successo per 2-0 (21-11, 23-21) contro l’altra coppia italiana formata da Reka Orsi Toth ed Eleonora Gili, hanno conquistato l’accesso alla finale del torneo “Future” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Giardini Naxos (Messina) . Le azzurre affronteranno oggi alle ore 16 le belghe Cool Vd Vonder, queste ultime vincitrici per 2-0 (25-23, 21-15) contro il duo tricolore composto da Calì-Tega. Valentina Calì e Margherita Tega, dunque, si giocheranno il terzo gradino del podio, nel derby tutto italiano, contro Orsi Toth-Gili nella finale 3°-4° posto in programma alle ore 14.

Nel tabellone maschile, invece, un derby tutto tricolore in semifinale ha visto contrapposti Benzi-Bonifazi e Windisch-Dal Corso. A vincere l’incontro sono stati Carlo Benzi e Davide Bonifazi, vittoriosi per 2-0 (21-13, 21-14). La finale per il titolo è in programma questo pomeriggio alle ore 17 contro la coppia vincente tra i lituani Stankevicius-Knasas e gli australiani Fuller O'Dea, S.

Windisch-Dal Corso dovranno, invece, superare velocemente l’amarezza per la sconfitta, perché ad attenderli c’è la finale per il terzo e quarto posto in programma oggi alle ore 15.