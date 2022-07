A Gstaad Scampoli/Bianchin cadono agli ottavi

GSTAAD (SVIZZERA)-Si è concluso al 9° posto il torneo “Elite 16” di Gstaad (Svizzera) per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre, unica coppia azzurra italiana rimasta in gara, dopo il successo di ieri nell’ultima uscita della Pool D, questa mattina hanno conquistato gli ottavi di finale in virtù del successo con il risultato di 2-1 (18-21, 21-15, 15-12) ottenuto contro le brasiliane Maria Antonelli/Fernanda. Nel pomeriggio Claudia e Margherita non sono riuscite a confermarsi contro l’altra coppia verdeoro composta da Duda/Ana Patricia. Le brasiliane infatti, laureatesi campionesse del mondo lo scorso giugno al Foro Italico di Roma, hanno superato la coppia azzurra 2-0 (21-13, 21-22).