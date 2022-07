Summer Tour: a San Benedetto si assegna lo scudetto

La novità più grande della due giorni marchigiana arriva dalla formula: via i due gironi, spazio al raggruppamento unico con classifica per stabilire le qualificate alla semifinale, a cui avranno accesso le prime quattro, e poi, come di consueto, finale per il 3° posto e finalissima. Un cambio dovuto al forfait di Cuneo, che a causa dell’indisponibilità di molte sue atlete non sarà della competizione.

Diversi i cambi nei roster delle squadre, con alcuni volti della tappa di Lignano e una new entry. Si parte ovviamente dalla vincitrice della Coppa Italia, con la Vero Volley Monza legittimamente favorita grazie alla conferma dell’MVP Traballi, della regista Turlà e di capitan Negretti, con due elementi di assoluto valore come Davyskiba e Candi a completare la rosa. Non sarà da meno la E-work Laica Busto Arsizio, che sogna il tricolore dopo l’argento di Riccione: un solo cambio, con la beacher Bochagova che rileva Kantor, a rinforzare una formazione già super competitiva con Piani, Gabrielli, Moro, Faraone e Bonelli.

Tante conferme anche per la MT San Giovanni in Marignano, che sostituisce l’ottima Frangipane con Fiore e porta con sé le solite Signorile, Pascucci e Giovannini con la De Bortoli già presente a Riccione. Quinto posto romagnolo da migliorare, soprattutto dopo il successo in Supercoppa a Lignano, per la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, che ritrova la preziosissima Colzi per completare la formazione rimasta senza panchina settimana scorsa, con Zago, Caracuta, Montani e Angelina. Infine, due tappe senza medaglia ma anche l’obbligo di difendere al meglio lo Scudetto vinto nel 2019 per la Banca Valsabbina Millenium Brescia: Foresi fa il suo esordio proprio sulla Riviera delle Palme sostituendo Bridi, confermate Moneta, Trevisan, Melli e Marcone, con Joly che rientra dopo l’assenza in Coppa Italia.

Il programma di San Benedetto del Tronto sarà differente rispetto a quello dei passati weekend. Nella giornata di sabato 23 luglio si esauriranno le partite del girone, quindi ben cinque sfide sui due campi allestiti: 10.15 e 11.15 gli orari della mattina, 16.15 e a seguire gli slot del pomeriggio. Domenica focus esclusivamente sul campo centrale, che ospiterà le due semifinali alla mattina (10.15 e 11.15) e le finali al pomeriggio (16.30 e 17.30).

I ROSTER –

Vero Volley Monza: Negretti, Davyskiba, Turlà, Traballi, Candi. All. Bucaioni

E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Bochagova, Gabrielli. All. Graziani

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Fiore, De Bortoli. All. Paggi

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Angelina. All. Bolzoni

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Foresi, Melli, Trevisan, Marcone, Joly. All. Bonini

GIRONE UNICO -

Vero Volley Monza

E-work Laica Busto Arsizio

MT San Giovanni in Marignano

Stabili Costruzioni Casalmaggiore

Banca Valsabbina Millenium Brescia

FASE A GIRONE UNICO -

1° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 1 – Campo centrale)

MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 2 – Campo 2)

Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia

2° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 3 – Campo centrale)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza (Gara 4 – Campo 2)

Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

3° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza (Gara 5 – Campo centrale)

E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 6 – Campo 2)

Riposa MT San Giovanni in Marignano

4° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano (Gara 7 – Campo centrale)

E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 8 – Campo 2)

Riposa Vero Volley Monza

5° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 9 – Campo centrale)

MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza (Gara 10 – Campo 2)

Riposa E-work Laica Busto Arsizio

SEMIFINALI -

Domenica 24 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

1^ Classificata – 4^ Classificata (Gara 11 – Campo centrale)

Domenica 24 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

2^ Classificata – 3^ Classificata (Gara 12 – Campo centrale)

FINALI -

3°/4° POSTO

Domenica 24 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 11 – Perdente Gara 12 (Gara 13 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 24 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 11 – Vincente Gara 12 (Gara 14 – Campo centrale)