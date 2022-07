Summer Tour: lo scudetto alla Vero Volley Monza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)- Un’altra domenica da ricordare per la Vero Volley Monza nel vivo Lega Volley Summer Tour . Dopo la festa dello scorso weekend a Riccione per la Coppa Italia, le monzesi si confermano a San Benedetto del Tronto, nella terza e ultima tappa dell’edizione 2022, e fanno loro lo Scudetto di Sand Volley. A fare le spese della performance da applausi della squadra guidata da Luca Bucaioni è Casalmaggiore, battuta 2-1 e incapace di fermare la marcia vincente di Negretti e compagne.

Monza infatti non ne ha sbagliata una, chiudendo la due giorni marchigiana da imbattuta. Che il cammino fosse iniziato bene lo avevano fatto presagire le quattro vittorie centrate nel girone unico nella giornata di sabato: 2-1 contro Busto Arsizio e 2-0 contro Brescia, entrambe in mattinata, 2-1 a Casalmaggiore e 2-0 a San Giovanni Marignano nel pomeriggio. Stessa musica domenica mattina, con le accelerazioni offensive di Traballi, Davyskiba e Candi a fare male e le difese di Negretti a risultare determinanti contro Busto Arsizio, battuta 2-0 in Semifinale. La Vero Volley ha continuato a spingere con il giusto entusiasmo anche nella Finale di questo pomeriggio, approcciata bene con il 15-8 del primo set, persa per un attimo di vista, complice lo stop nel secondo 16-14, ma riacciuffata con qualità nel terzo, gestito e dominato fino alla fine, con la precisa regia di Turlà (MVP del torneo) a fare la differenza.

La quinta partecipazione della squadra della sabbia del Consorzio Vero Volley nella manifestazione estiva organizzata dalla Lega Volley Femminile, si chiude quindi con una medaglia d’Argento, rimediata nella Finale di Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro due weekend fa, tra l’altro titolo già in bacheca grazie al successo del 2019, e due ori più preziosi che mai.

Sofia Turlà (Vero Volley Monza Sand Volley)- « Sono stati due giorni intensi, con tanto caldo e partite ravvicinate, ma alla fine è andata molto bene e siamo molto felici per questa vittoria. Il gruppo ha legato subito e questo ha sicuramente aiutato nel successo nelle ultime due tappe. Siamo state affiatate sempre, anche quando le cose hanno funzionato meno, e questo ci ha permesso di arrivare in Finale e vincere questo Scudetto di Sand Volley ».

Beatrice Negretti (Vero Volley Monza Sand Volley)- « Era la prima volta che partecipavo al vivo Lega Volley Summer Tour e averlo chiuso con tre finali su tre raggiunte, due trofei vinti mi riempie di gioia. E’ stato un percorso fantastico, dove mi sono divertita tantissimo, ho conosciuto delle nuove compagne, con le quali mi sono trovata benissimo e siamo riusciti a portare a casa due titoli importanti. Come è andato questo weekend? Direi in modo super, anche se giocare sulla sabbia, con questa temperatura e questa intensità, non è mai facile. Vincere questo Scudetto di Sand Volley ha un sapore dolcissimo ».

I RISULTATI DEL SABATO-



1° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (15-5, 9-15, 15-13)

MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2 (15-11, 7-15, 13-15)

Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia

2° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-8, 13-15, 9-15)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 0-2 (13-15, 4-15)

Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

3° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza 1-2 (11-15, 15-9, 12-15)

E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-1 (15-8, 8-15, 15-11)

Riposa MT San Giovanni in Marignano

4° Giornata

Sabato 23 luglio 2022

Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-12 4-15 11-15)

E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2 (15-12, 8-15, 15-17)

Riposa Vero Volley Monza

5° Giornata

Sabato 23 luglio 2022

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-12, 15-11)

MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza 0-2 (9-15, 8-15)

Riposa E-work Laica Busto Arsizio

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 8

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6

MT San Giovanni in Marignano 4

E-work Laica Busto Arsizio 2

Banca Valsabbina Millenium Brescia 0

I RISULTATI DELLA DOMENICA-



SEMIFINALI



Domenica 24 luglio 2022

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-11)



Domenica 24 luglio 2022

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-1 (15-10, 13-15, 15-9)

FINALI



3°/4° POSTO



Domenica 24 luglio 2022

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-5, 15-13)



1°/2° POSTO



Domenica 24 luglio 2022

Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (15-8, 14-16, 15-7)