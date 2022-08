Ad Amburgo luci ed ombre per le coppie azzurre

AMBURGO (GERMANIA)- Ha preso il via oggi il Main Draw del torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022 di Amburgo , in Germania, con tre coppie italiane in gara.

Nel tabellone maschile gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno chiuso la giornata con un bilancio di una vittoria e una sconfitta: il duo tricolore, infatti, nella prima sfida ha battuto al termine di un match spettacolare la forte coppia polacca formata da Bryl/Losiak con il punteggio di 2-0 (24-22, 21-18). Paolo e Samuele, però, non sono riusciti a ripetersi nel secondo match di giornata contro i brasiliani Andre/George perso 0-2 (20-22, 16-21). Domani alle ore 13 gli azzurri affronteranno gli austriaci Seidl, R./ Waller per provare a conquistare l’accesso ai quarti di finale. Nella pool C, invece, Enrico Rossi e Adrian Carambula dopo una partita combattuta si sono dovuti arrendere al tie break 2-1 (23-25, 21-16, 15-12) contro i cechi Perusic/Schweiner. Niente da fare anche nel secondo incontro di giornata dove Enrico e Adrian sono stati superati con il punteggio di 2-0 (21-12, 21-12) dalla coppia olandese proveniente dalle qualifiche formata da Boermans/Immers. Il duo tricolore scenderà nuovamente in campo domani alle ore 12 contro gli estoni Nõlvak/Tiisaar nell’ultimo match del girone.

Nel tabellone femminile le azzurre Menegatti-Gottardi nel primo match di giornata sono state superate 2-1 (21-15, 18-21, 15-7) dalle vice campionesse mondiali Brandie/Bukovec. Nel secondo incontro, invece, il duo tricolore è riuscito a ricompattarsi, conquistando un’importante vittoria al tie break 2-1 (21-16, 10-21, 15-12) contro le svizzere Böbner/Vergé-Dépré, Z. Marta e Valentina torneranno sulla sabbia di Amburgo domani alle ore 16 a caccia dei quarti di finale contro le tedesche Ittlinger/Schneider.