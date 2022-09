A Caorle si assegnano gli scudetti 2022

Ad ospitare la finale, per il quarto anno consecutivo, sarà Caorle (VE) dove alla Beach Volley Arena, dove si stanno giocando anche le finali scudetto Under 16, Under 18 e Under 20. L'atteso appuntamento sarà la degna conclusione del lungo circuito tricolore organizzato dalla FIPAV iniziato il 10 giugno ad Albissola Marina (SV) e articolato in otto tappe (5 campionato assoluto e 3 Gold), dalla Liguria al Veneto passando per Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia e Molise.

All’ultimo atto del campionato tricolore, appuntamento principe di tutta l’attività di beach volley nazionale, ci saranno i giocatori di punta del movimento italiano, tra cui le coppie azzurre Windisch-Dal Corso e Samuele Cottafava in coppia con Theo Hanni. Con loro i leader della classifica provvisoria Abbiati-Andreatta, poi Enrico Rossi che per l’occasione giocherà in coppia con Marco Caminati e gli italiani Carlo Bonifazi e Davide Benzi reduci dalla loro prima partecipazione ai Campionati Europei. Daniele Lupo, invece, giocherà in coppia con il lettone Edgars Tocs che lo scorso anno ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo.

Nel tabellone femminile, tra le altre, ci saranno le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi (vincitrici delle tappe di Bellaria, Termoli e Catania), Sara Breidenbach-Giada Benazzi che occupano la prima posizione in classifica generale, le campionesse uscenti Giulia Toti e Jessica Allegretti e la coppia azzurra formata da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che nel 2022 ha partecipato prima ai Campionati del Mondo di Roma e poi agli Europei di Monaco conquistando il nono posto finale.

Le finali scudetto, che metteranno in palio un montepremi complessivo di 36.000 euro, vedranno la partecipazione di 32 coppie femminili e altrettante maschili che si sfideranno in tabelloni a doppia eliminazione. Una Wild card sarà assegnata per ciascun tabellone ai vincitori delle finali Under 20.

Come noto si aggiudicherà lo scudetto 2022 la coppia femminile e maschile che avrà totalizzato il maggior numero di punti, prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate del Campionato Italiano Assoluto e Gold.

Sabato 3 settembre alle ore 11 ci sarà la conferenza stampa in programma alla Beach Volley Arena di Caorle. I relatori di giornata saranno il presidente federale Giuseppe Manfredi, il vice presidente Adriano Bilato, il segretario generale FIPAV Stefano Bellotti; con loro il sindaco di Caorle Marco Sarto, l’assessore dello sport di Caorle Mattia Munerotto, il presidente CR Fipav Veneto Roberto Maso, il coordinatore dell’attività territoriale del beach volley FIPAV Fabio Galli, il DG del Volley Team San Donà Renato Nani e Gabriele Busato del Volley San Donà.

A supportare la Federazione Italiana Pallavolo nell’organizzazione della kermesse finale dedicata al beach volley, c’è la collaborazione del Comune di Caorle, del Consorzio Generale Arenili di Caorle e la società sportiva JBA Beach Volley attraverso la passione dei sui volontari.

Queste le parole del vice presidente FIPAV Adriano Bilato:

« Sono veramente orgoglioso di com’è andata quest’ edizione del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. L’importante programmazione messa in atto dalla Federazione Italiana Pallavolo ha fatto registrare ottimi numeri, migliori a quelli dello scorso anno. Questo vuol dire che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Quello di quest’anno è stato un cammino davvero pieno di appuntamenti, impreziosito ancor di più dalla grande partecipazione di pubblico a ogni evento. Siamo partiti a giugno con la prima tappa andata in scena ad Albissola Marina (SV), per poi proseguire a Montesilvano (PE), Beinasco (TO), Cordenons (PN) e Catania. Ovviamente ci sono stati anche i due eventi “Gold” di Bellaria Igea Marina (RN) e Termoli (CB). A dir la verità la nostra più grande soddisfazione è legata al fatto che dopo due anni difficili per via della pandemia, un numero sempre crescente di appassionati si sta avvicinando a questo meraviglioso sport. Anche le coppie più giovani stanno proseguendo nei loro percorsi di crescita. Ora siamo nuovamente a Caorle, una location senza alcun dubbio storica per questa disciplina dato che negli ultimi anni ha ospitato più volte le finali del tricolore sulla sabbia. Colgo l’occasione per ringraziare vivamente il grande supporto delle Istituzioni locali come il Comune, la Spiaggia di Caorle - Consorzio Arenili Caorle e la JBA Beach Volley. Tutto questo rafforza il legame tra la Federazione Italiana Pallavolo e il Comune di Caorle. Non vedo l’ora che comincino le partite, lo spettacolo è assicurato ».

IL PROGRAMMA DELLE FINALI (DOMENICA 4 SETTEMBRE)-

Ore 10.15 Semifinale Femminile

Ore 11.00 Semifinale Femminile

Ore 12.00 Semifinale Maschile

Ore 12.45 Semifinale Maschile

Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile

Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile

Ore 16 Finale 1-2° posto Femminiler

Ore 17 Finale 1-2° posto Maschile e cerimonia di premiazione

L'ALBO D'ORO-

Femminile: 1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, 1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, 1996 Roma: Solazzi-Turetta, 1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, 1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, 1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, 2000 Catania: Del Core-De Marinis, 2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, 2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, 2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, 2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, 2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, 2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, 2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, 2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, 2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, 2010 San Salvo: Campanari-Fanella, 2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, 2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, 2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, 2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, 2015 Catania: Cicolari-Momoli, 2016 Catania: Giombini-Menegatti, 2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, 2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, 2019 Caorle: Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2020 Caorle: Breidenbach- Benazzi, 2021 Caorle: Toti-Allegretti

Maschile: 1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, 1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, 1996 Cervia: Conte-Sanguanini, 1997 Cervia: Rigo-Marino, 1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, 1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, 2000 Catania: Cordovana-Mascagna, 2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, 2002 Jesolo: Fenili-Galli, 2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, 2004 Jesolo: Lione-Varnier, 2005 Jesolo: Lione-Varnier, 2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, 2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, 2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, 2009 San Salvo, Nicolai-Varnier, 2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, 2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, 2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, 2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, 2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, 2015 Catania: Carambula-Ranghieri, 2016 Catania: Caminati-Rossi, 2017 Catania: Lupo-Nicolai, 2018 Catania: Caminati-Rossi, 2019 Caorle: Ingrosso Matteo-Ranghieri Alex, 2020 Caorle: Lupo-Nicolai, 2021 Caorle: Windisch-Cottafava.