A Caorle decise le prime semifinaliste

Dopo la giornata inaugurale di ieri, dedicata ai match del main draw valevoli il primo e il secondo turno del tabellone vincenti e il primo turno del tabellone perdenti, quest’oggi la sabbia della Beach Arena ha decretato le prime formazioni semifinaliste del torneo maschile e femminile.

Ad accedere direttamente in semifinale nel tabellone femminile sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre infatti, dopo le due vittorie conquistate nella giornata di ieri, questa mattina si sono confermate superando 2-0 (21-17, 21-16) nel terzo turno vincenti la coppia composta da Eleonora Gili e Claudia Puccinelli. Marta e Valentina si sono poi ripetute nel pomeriggio nello scontro che le ha viste opposte a Silvia Leonardi e Silvia Balducci, battute 2-0 (21-11, 21-14). La seconda coppia ad aver ottenuto il pass per le semifinali è stata quella composta da Alice Gradini e Federica Frasca. Percorso netto quello di Gradini/Frasca che quest’oggi hanno beneficiato del forfait di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin nel terzo turno vincenti. Decisiva è stata la brillante vittoria ottenuta nell’ultima gara di giornata contro Sara Breidenbach e Giada Benazzi, successo ottenuto con il risultato di 2-0 (21-17, 21-19) che ha permesso ad Alice e Federica di assicurarsi un posto in semifinale.

Domani dal tabellone perdenti invece, proveranno ad ottenere i restanti posti validi l’accesso in semifinale le seguenti coppie: Puccinelli-Gili, Benazzi-Breidenbach, Lantignotti-Michieletto e Balducci-Leonardi.

La prima delle due coppie del torneo maschile a conquistare direttamente l’accesso in semifinale è stata quella formata da Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. Nella giornata odierna i vincitori della tappa Gold di Termoli (CB) hanno infatti prima superato 2-1 (21-13, 13-21, 15-8) Davis Krumins e Fabrizio Manni per poi avere la meglio con il risultato di 2-1 (21-17, 12-21, 15-15-13) anche su Carlo Bonifazi e Davide Benzi, rispettivamente nel 3° e nel 4° turno vincenti. L’altra coppia nel tabellone maschile ad essersi assicurata un posto nella gara valevole l’accesso in finale, è stata quella formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. In mattinata Rossi/Caminati hanno vinto 2-0 (21-19, 21-16) il terzo turno vincenti contro Luca Bigarelli e Simone Podestà. Nel pomeriggio, davanti ad una tribuna gremita di pubblico, Enrico e Marco al termine di una sfida davvero avvincente si sono imposti 2-1 (21-18, 19-21, 15-7) ad Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, coppia momentaneamente al comando della classifica, gettando così ancora più incertezza su quelle che saranno le decisive sfide in programma domani domenica 3 settembre.

Dal tabellone perdenti invece, proveranno a conquistare i restanti posti in semifinale le coppie composte da: Manni-Krumins, Abbiati-Andreatta, Bonifazi-Benzi e Lupo-Tocs.

LE SEMIFINALI



Tabellone Femminile-

Menegatti-Gottardi vs (vincente Puccinelli-Gili/Breidenbach-Benazzi)

Frasca-Gradini vs (vincente Lantignotti-Michieletto/Balducci-Leonardi)

Tabellone Maschile-

Alfieri-Sacripanti vs (vincente Krumins-Manni/Abbiati Andreatta)

Caminati-Rossi vs (vincente Bonifazi-Benzi/Lupo-Tocs)