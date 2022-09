Mondiali U.19: Armellini/Acerbi agli ottavi

IZIMIR (TURCHIA)- Conclusa a Izmir (Turchia) la seconda giornata di gare per le coppie italiane ai Campionati del Mondo Under 19 di beach volley.

Nel tabellone maschile missione compiuta per Andrea Armellini che in coppia con Raoul Acerbi ha chiuso il proprio raggruppamento al primo posto con il conseguente passaggio agli ottavi di finale. Nell’ultimo incontro della pool H contro i turchi Kesgin/Kaplan i due azzurrini hanno ottenuto la vittoria per 2-0 (21-17, 22-20). Nel match che metteva in palio l’accesso diretta agli ottavi Andrea e Armellini hanno sfoderato una prova convincente, non lasciando scampo e possibilità di rimonta agli avversari. La coppia azzurra tornerà in campo sulla sabbia di Izmir domani (orario e avversario da definire) nel match valevole l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata.

Nel tabellone femminile, invece, le azzurrine Margherita Tega e Agnese Angeloni sono state superate nell’ultimo incontro del girone E, dalle australiane Dodd/Fajes con il punteggio di 2-1 (21-12, 17-21, 15-11), sconfitta che però non pregiudica il loro cammino nella rassegna iridata. Il duo tricolore in virtù del terzo posto finale nella pool, domani alle ore 11.10 italiane si giocheranno contro le brasiliane Carol/Julhia nel primo turno ad eliminazione diretta il passaggio agli ottavi di finale.