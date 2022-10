Cottafava/Nicolai ko in semifinale a Parigi

Il primo set della sfida tra Nicolai/Cottafava e Brouwer/Meeuwsen è stato contraddistinto, fin dalle prime battute, da un sostanziale equilibrio. Con il proseguire delle azioni gli azzurri sono stati in grado di trovare un buon vantaggio in più occasioni (16-12). Nel finale, però, gli avversari hanno ricucito lo svantaggio e al termine di una vera e propria battaglia gli olandesi hanno chiuso in proprio favore con il punteggio di 27-25.

Nella seconda frazione Paolo e Samuele sono partiti determinati (5-4) mettendo in difficoltà la coppa avversaria. Poi un muro vincente di Meeuwsen ha permesso agli olandesi di andare sul 10-8 e riprendere fiducia. Gli azzurri però non si sono disuniti e con determinazione hanno risposto punto a punto. La conseguenza sono stati i vantaggi, qui la battaglia sotto rete l’ha vinta l’Italia con un fantastico muro di Paolo Nicolai che ha chiuso il parziale 25-23.

Nel tie break gli olandesi partono forte, gli azzurri però hanno piazzato il break che è valso il -1 (5-4) ma non sono riusciti a pareggiare i conti così sono stati gli avversari a macinare punti (10-5) e a chiudere set e partita (15-9).

Paolo e Samuele dovranno superare in fretta l’amarezza di questa sera, perché ad attenderli domani alle ore 13.30 c’è la finale per la medaglia di bronzo contro i cileni Grimalt M. Grimalt E. A giocarsi, invece, il titolo del torneo parigino saranno i campioni olimpici Mol-Sorum e gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.