Carambula/Ranghieri nel main draw di Doha

Alex Ranghieri e Adrian Carambula infatti, dopo il 5° posto ottenuto alle Finals della scorsa settimana, in questo torneo sono partiti dalle qualificazioni ed hanno usufruito del bye al primo turno; nel secondo e decisivo match di giornata la coppia azzurra ha superato agilmente 2-0 (21-15, 21-11) i turchi Mermer/Urlu, staccando così il pass per il tabellone principale. Oggi alle ore 9 (orario italiano), l’esordio nella Pool A per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; gli azzurri, dopo averli già affrontati nell’ultima uscita del girone e in semifinale nelle Finals, scenderanno sulla sabbia nuovamente contro i plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum.