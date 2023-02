Doha: per Ranghieri/Carambula un brillante terzo posto

Nella massima competizione del circuito Beach Pro Tour 2023, infatti, gli azzurri nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto con il punteggio di 2-0 (22-20, 22-20) la formazione della Polonia Losiak/Bryl. In precedenza Carambula-Ranghieri si erano dovuti arrendere in semifinale ai Campioni Olimpici Mol/Sorum 1-2 (16-21, 21-18, 12-15).

Dopo un cammino quasi perfetto (unica sconfitta in semifinale contro Mol-Sorum) iniziato dalle qualificazioni, gli azzurri, nel match che metteva in palio la medaglia di bronzo hanno giocato contro una delle coppie più forti del circuito internazionale: i polacchi, quinti nel ranking mondiale, che hanno conquistato la scorsa settimana la medaglia d’argento alle Finals del Beach Pro Tour 2022.



Nel primo set gli italiani hanno subito dettato il proprio ritmo conquistando un discreto margine di vantaggio (6-4). Gli avversari però non hanno permesso a Ranghieri-Carambula di scappare avanti e hanno trovato la parità sull’11-11. Le due squadre per lunghi tratti hanno mantenuto il parziale in equilibrio (16-16), fino a quando nel finale un ace prima e un attacco sotto rete poi di Ranghieri hanno permesso agli azzurri di conquistare ai vantaggi il set (22-20).

Secondo set caratterizzato da un grande equilibrio fra le due coppie che hanno battagliato a lungo (7-7) e (9-9). Il match è proseguito all’insegna dello spettacolo ed entrambe le coppie hanno mostrato un beach volley di assoluto livello che ha divertito i presenti sulle tribune dell’Aspire Park Sport. Nella fase conclusiva del set le invenzioni di Carambula e i muri e le battute di Ranghieri hanno lanciato gli azzurri verso il terzo posto finale dell’Elite 16 di Doha (22-20). Per il duo tricolore sono arrivati i primi, importanti punti di questo 2023 utili per il cammino di qualificazione olimpica.

Una medaglia, quella di oggi, che arriva a sette giorni di distanza dal terzo posto conquistato sempre a Doha dagli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nelle Finals del Beach Pro Tour 2022.

RISULTATI e CALENDARIO-

5 FEBBRAIO



Semifinali



Mol/Sorum (NOR) vs Ranghieri/Carambula (ITA) 2-1 (21-16, 18-21, 15-12)

Ahman/Hellvig (SWE) vs Losiak/Bryl (POL) 2-0 (21-16, 21-18)

(Finale 3/4° posto) Ranghieri/Carambula (ITA) vs Losiak/Bryl (POL) 2-0 (22-20, 22-20)

ore 19 (Finale 1/2° posto) Mol/Sorum (NOR) vs Ahman/Hellvig (SWE)