Gottardi/Menegatti volano in semifinale a Tepic

TEPIC (MESSICO)- Nuova partita, nuova vittoria. Continua nel migliore dei modi il percorso di Marta Menegatti e Valentina Gottardi all’ “Elite 16” di Tepic in Messico. Dopo il successo agli ottavi contro le statunitensi Cannon/Sponcil, arrivato con un doppio 21-16, le azzurre questa sera si sono nuovamente confermate nei quarti di finale, grazie alla splendida vittoria per 2-1 (21-10, 19-21, 15-7) ottenuta contro le canadesi Brandie Wilkerson e Melissa Humana Paredes, team qualificato direttamente ai quarti di finale grazie al primo posto conquistato nella Pool A. Per le azzurre si tratta della prima semifinale in un torneo Elite 16 del nuovo Beach Pro Tour.