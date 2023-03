A Tepic Gottardi/Menegatti chiudono al quarto posto

Il duo tricolore ha infatti ceduto, al termine di un match che ha regalato spettacolo, e solo al tie break 1-2 (21-16, 17-21, 17-19) alle vicecampionesse Olimpiche le australiane Mariafe/Clancy nella finale per il terzo e quarto posto. Marta e Valentina in precedenza si erano dovute arrendere in semifinale alle statunitensi Hughes/Cheng per 2-0 (30-28, 21-19).

Per le azzurre, partite dalla fase di qualificazione, il quarto posto finale è arrivato al termine di un torneo giocato comunque da protagoniste, durante il quale hanno mostrato un beach volley di alto livello e hanno collezionato sei vittorie e tre sconfitte.

Nel primo set subito grande spettacolo e intensità agonistica con le due squadre scese sulla sabbia messicana determinate a conquistare ogni singolo pallone. L’Italia è partita meglio con Gottardi capace di creare grossi problemi alle avversarie e il duo tricolore è scappato avanti (11-7). La coppia australiana ha tentato di reagire e ricucire lo svantaggio (16-15), ma una gestione attenta dei momenti chiave da parte di Marta e Valentina ha permesso loro di chiudere il set senza grossi patemi sul 21-16.

Nella seconda frazione di gioco le due coppie sono state appaiate sino al (4-4), successivamente Mariafe/Clancy hanno trovato una buona serie in battuta e le italiane hanno sofferto i colpi delle avversarie (7-10). Le azzurre, però, non si sono disunite ed hanno tentato di rimanere agganciate al set (13-14). Nelle fasi conclusive del set, però, le australiane hanno ripristinato le distanze e hanno chiuso (17-21).

Nel tie break ancora le due coppie decise a non mollare un centimetro e pronte a darsi battaglia (6-6, 8-8) attaccando ogni pallone. Gli attacchi di Gottardi e i servizi di Menegatti hanno messo in grossa difficoltà le avversarie (12-12). Il finale di set è stato ricco di colpi di scena e dopo due match point nelle mani delle azzurre sono state le australiane a mettere a terra il punto decisivo che ha permesso loro di chiudere definitivamente il match (17-19).

TABELLONE FEMMINILE-

3°-4° posto Menegatti/Gottardi (ITA)- Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (21-16, 17-21, 17-19)

1°-2° posto Hughes/Cheng (USA) – Ana Patricia/Duda (BRA) (ore 00.00)

TABELLONE MASCHILE-

3°-4° posto Boermans/De Groot (NED) – Ehlers/Wickler (GER) (ore 22.30)

1°-2° posto Mol/Sorum (NOR) -Ahman/Hellvig (SWE) (ore 1.30)