CEV Nations Cup 2023: Italia al primo posto

HERAKION (GRECIA) -Buone notizie per il beach volley italiano giungono da Heraklion (Grecia). Le due coppie azzurre composte da Paolo Nicolai e Samuele Cottava e da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, hanno chiuso la fase preliminare della CEV Nations Cup 2023 al primo posto. Per i due team azzurri percorso netto: tre vittorie contro Grecia, Ucraina e Danimarca e qualificazione alla fase finale raggiunta.

Nel primo incontro l’Italia ha superato nettamente i padroni di casa della Grecia: gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno vinto 2-0 (21-14, 21-12) Ntallas/Chatzinikolaou.; nella seconda uscita Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno fatto proprio il match con il risultato di 2-0 (21-16, 21-15) contro l’altra coppia greca composta da Kanellos/Terzoglou.

L’Italia si è poi confermata anche contro l’Ucraina. Nel primo match Nicolai/Cottafava hanno ottenuto la vittoria per 2-0 grazie al forfait della coppia ucraina composta da Savvin/Moiseiev; nel secondo incontro Ranghieri/Carambula hanno invece avuto la meglio per 2-0 (21-18, 22-20) su Popov/Reznik.

In finale l’Italia è poi riuscita ad imporsi anche contro la Danimarca; decisive per l’Italia sono state le vittorie ottenute da Nicolai/Cottafava e Ranghieri/Carambula contro Houmann/Mollgaard e Brinck/Abell, superati rispettivamente 2-0 (21-15, 21-15) e 2-0 (25-14, 25-16).

Grazie a queste ottime prestazioni i due team azzurri hanno dunque staccato il pass per la fase finale della CEV Nations Cup 2023.