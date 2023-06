LECCE- Trionfo azzurro a Lecce. Si è concluso nel migliore dei modi il primo evento italiano del Beach Pro Tour 2023 per le coppie azzurre. Sulla spiaggia di San Cataldo, a Lecce, i colori azzurri hanno infatti dominato in entrambi i tabelloni: Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno trionfato grazie al successo in finale contro la Polonia, mentre Carlo Bonifazi e Davide Benzi hanno chiuso il torneo con la brillante vittoria inflitta alla Repubblica Ceca.

Importante ed incoraggiante vittoria quella ottenuta quest’oggi da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Per le azzurre un percorso vincente qui a Lecce; la squadra federale azzurra ha infatti prima superato la fase a gironi in testa alla Pool A, per poi inanellare due importanti vittorie contro la coppia italiana Sestini/Ditta e contro le canadesi Dunn/Furlan, rispettivamente nei quarti di finale e in semifinale. Questo pomeriggio poi la ciliegina sulla torta è arrivata grazie alla vittoria per 2-1 (19-21, 21-19, 15-10) ottenuta in finale contro le polacche Kociolek/Lodej. Successo arrivato al termine di un match vibrante, giocato con grande maturità dalle azzurre. Primo set che ha visto la Polonia tentar la fuga (6-3) ma tre ace consecutivi di Margherita Bianchin hanno ristabilito la parità sul 6-6. La battaglia sotto rete è poi proseguita, passando dal 12-12 al 17-17, momento in cui il team polacco ha messo il naso fuori (18-17) costringendo le azzurre a chiamare il time out. Con astuzia la coppia Kociolek/Lodej è riuscita a far proprio il primo set sul 21-19. Partita estremamente equilibrata anche nella seconda frazione di gioco. Una magia di Claudia Scampoli ha fissato il momentaneo 7-4 per l’Italia, ma le polacche si sono rifatte sotto e verso il finale del parziale le due squadre sono state ferme sul 17-17 pari. Con un’altra magia Scampoli ha trovato poi l’importante break sul 19-17; le azzurre sono riuscite a chiudere il set 21-19, ristabilendo la parità e mandando così il match al tie break. Italia che nel tie break si è dimostrata superiore; dopo un ottimo avvio (6-3), l’ennesimo ace della partita di Margherita Bianchin ha regalato un ottimo vantaggio in casa Italia sul 11-5. Nonostante la Polonia abbia tentato di ritornare in partita (8-13), le azzurre sono riuscite a chiudere il match con il 15-10 finale, ottenendo così la prima vittoria nel Beach Pro Tour 2023. Un’importante successo quello della coppia della nazionale italiana, arrivato dopo il brutto infortunio subito da Margherita Bianchin a Caorle (VE) durante la tappa finale del Campionato Italiano 2022. Il team azzurro allenato da Fabrizio Magi e Laura Giombini è tornato dunque nel migliore dei modi all’azione con un trionfo che fan ben sperare per il proseguo della stagione.

Sempre nel tabellone femminile il terzo gradino del podio è andato invece alla coppia argentina composta da Rosas Najul e Cecilia Peralta; il team sud americano, testa di serie numero due del torneo, ha infatti superato 2-0 (25-23, 21-17) le canadesi Darby Dunn e Olivia Furlan nella finale per il terzo e quarto posto.

Importante trionfo azzurro è arrivato anche nel tabellone maschile grazie alla splendida vittoria ottenuta da Davide Benzi e Carlo Bonifazi in finale contro i cechi Oliva/Trousil, arrivata con un secco 2-0 (21-15, 21-16). Anche per loro, come successo nel tabellone femminile per Scampoli/Bianchin, il percorso qui nella spiaggia di San Cataldo è stato netto: girone superato a punteggio pieno grazie alla vittoria contro il duo azzurro Theo/Burgmann e contro la Germania, 2-0 inflitto all’Olanda nei quarti di finale e 2-1 nell’altro derby tutto italiano contro Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich in semifinale. In finale la coppia ligure/romana si è resa protagonista di ottima prestazione sin dalle prime battute; un muro di Carlo Bonifazi ha fissato il risultato sul 12-4 Italia. La Repubblica Ceca si è riportata però sotto (15-11) ma Benzi/Bonifazi con determinazione hanno ripreso a macinare gioco riuscendo a lasciare a distanza i rivali e a chiudere il set sul 21-15. Un apparente equilibrio ha caratterizzato l’inizio del secondo parziale. La battaglia sotto rete è passata dal 7-7 al 11-11. L’Italia ha poi trovato un decisivo break (13-11); vantaggio che gli italiani hanno amministrato nel migliore dei modi fino alla chiusura del match, arrivata con il 21-16 finale. Anche per Davide Benzi e Carlo Bonifazi si tratta del primo successo del BPT 2023; l’ultimo piazzamento internazionale la coppia azzurra l’ottenne nel luglio scorso al Future di Ciro Marina (KR), quando concluse la manifestazione al secondo posto.

Si chiude invece al quarto posto il percorso di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich in questo primo appuntamento italiano del BPT 2023. Gli azzurri, dopo aver perso questa mattina il derby in semifinale contro Davide Benzi e Carlo Bonifazi, non sono riusciti a rifarsi nella finale per il terzo e quarto posto, persa 2-0 (21-17, 21-19) contro i cinesi Likejiang/Jiaxin. Team orientale che si rivelato essere molto ostico da affrontare. L’inizio del primo è stato equilibrato (12-12) ma con il passare del tempo la coppia cinese ha cominciato ad allungare trovando prima il break sul 18-15, poi la chiusura del primo set sul 21-17. Stesso copione anche nella seconda frazione di gioco. Inizio di set che ha visto le squadre ferme sul 8-8; la Cina si è poi portata a +4 sugli azzurri, bravi però a ricucire lo strappo e a riportarsi in parità sul 19-19. Con due guizzi la Cina è però riuscita a chiudere il match sul 21-19.