Ad Igea Marina quattro coppie già in semifinale

Al termine dell’inteso programma di oggi sono state definite le prime formazioni semifinaliste del torneo femminile e maschile.

Nel tabellone maschile hanno conquistato l’accesso alle semifinali le coppie Carambula-Bassereau e Benzi-Bonifazi, mentre nel femminile sono già certe del pass per le semifinali di domani Frasca-Gradini e Mattavelli-Puccinelli.

E’ servito il terzo set ad Adrian Carambula e Remi Bassereau per avere la meglio su Manuel Alfieri e Davis Krumins: 2-1 (23 -25, 21 -18, 15 -6) il risultato finale del match che ha offerto uno spettacolo entusiasmante ai numerosi appassionati presenti. L’altro 4° turno vincenti ha visto invece Davide Benzi e Carlo Bonifazi superare per 2-0 (21 -17

21 -18) gli azzurri Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che domani mattina proveranno a conquistare il pass per le semifinali nel 6° turno perdenti contro i campioni in carica Abbiati-Andreatta. Sempre nel tabellone perdenti l’altra sfida decisiva per l’accesso in semifinale, in programma domani mattina, vedrà in campo le coppie Spadoni-Luisetto e Alfieri-Krumins.

Nel tabellone femminile il 4° Turno Vincenti giocato sul Campo Centrale ha permesso agli appassionati di assistere a un combattutissimo match al termine del quale Federica Frasca e Alice Gradini si sono imposte per 2-1 (21-19, 17-21, 15-13) su Giada Benazzi e Sara Breidenbach. Altrettanto spettacolare la partita che ha visto Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli superare per 2-0 (21-13, 21-17) Reka Orsi Toth e Michela Lantignotti.

Domani mattina si svolgeranno le decisive sfide del 6° turno perdenti del tabellone femminile per decretare le ultime coppie che accederanno alle semifinali: Orsi Toth-Lantignotti affronteranno Sofia Balducci e Silvia Leonardi, mentre Benazzi-Breidenbach sfideranno le azzurre Bianchin-Scampoli, detentrici della Coppa Italia.