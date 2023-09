Pro Tour: domani al via L’Elite 16 di Parigi

PARIGI (FRANCIA)- Prenderà ufficialmente il via domani, giovedì 28 settembre a Parigi (Francia), l’ultimo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023. La manifestazione ha preso il via questa mattina con le qualifiche, che sono in corso di svolgimento e che termineranno nel pomeriggio. Saranno tre le coppie azzurre in gara che domani faranno il loro esordio direttamente dal tabellone principale. Per tutti gli atleti, il torneo francese rappresenterà l’ultimo banco di prova in vista della quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo, in programma da venerdì 6 a domenica 15 ottobre in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco).