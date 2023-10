Scampoli/Bianchin nel main draw di Goa

GOA (INDIA)- Prenderà il via domani, giovedì 19 ottobre a Goa (India), il settimo torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2023. A partecipare a questo nuovo appuntamento una sola coppia italiana, quella formata da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Archiviata la rassegna iridata, una nuova opportunità dunque per la coppia federale di per incamerare importanti punti nel ranking in vista del finale di stagione. Domani sarà la giornata dedicata alle qualifiche, mentre venerdì 20 ottobre prenderanno il via le prima gare del main draw.