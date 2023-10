A Goa Scampoli/Bianchin ko agli ottavi

GOA (INDIA)- Si è chiuso agli ottavi di finale il percorso di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin al Challenge in corso di svolgimento a Goa (India). Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool E grazie ai due successi ottenuti contro le lituane Paulikiene/Raupelyte e le giapponesi Shiba/Maruyama, fatale per le azzurre è stata la sconfitta per 2-0 (21-18, 21-10) subita negli ottavi di finale contro le transalpine Clémence Vieira e Aline Chamereau.