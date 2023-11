Mondiali Under 21: Hanni/Burgmann agli ottavi

ROI ET (THAILANDIA) -Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Theo Hanni e Michael Burgmann ai Campionati del Mondo Under 21 in corso di svolgimento a Roi Et (Thailandia).

Dopo il successo ottenuto all’esordio nella rassegna iridata contro la Lettonia, gli azzurri sono riusciti a chiudere la fase a gironi in testa alla Pool C, ottenendo dunque il pass per gli ottavi di finale. Gli atleti altoatesini allenati da coach Emanuele Sbaravati, tra la notte e la mattina italiana, sono riusciti infatti ad inanellare due importanti vittorie: il primo successo è arrivato con il risultato di 2-0 (21-6, 21-7) contro gli atleti di Saint Kitts and Nevis Julian Bristol e Clerique Ward, mentre l’ultimo trionfo della fase a gironi il team azzurro lo ha ottenuto contro i paraguaiani Angel Palacios e Camilo Vargas, anche loro superati in due set 21-19, 21-13. Nella notte italiana tra il 10 e l’11 novembre sono in programma gli ottavi di finale (orario e avversari da definire).

RISULTATI E CALENDARIO DELLA COPPIA AZZURRA-



POOL C



8 novembre



Hanni/Burgmann (ITA)-Liepa/Puskundzis (LAT) 2-0 (22-20, 21-16)

9 novembre



Hanni/Burgmann (ITA)-Bristol/Ward (SKN) 2-0 (21-6, 21-7)



Hanni/Burgmann (ITA)-Palacios/Vargas (PAR) 2-0 (21-19, 21-13)