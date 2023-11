Lupo/Rossi agli ottavi a Chiang Mai

CHIANG MAI (THAILANDIA)- Si è chiusa oggi la fase a pool del Challenge del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a Chiang Mai, in Thailandia. Nel tabellone maschile Daniele Lupo ed Enrico Rossi hanno brillantemente conquistato, grazie a due successi in altrettante gare, gli ottavi di finale.

Nel primo incontro Lupo e Rossi hanno battuto, al termine di un match intenso e combattuto, gli statunitensi Schalk/Bourne con il punteggio di 2-0 (21-19, 27-25).

Nella seconda gara gli azzurri hanno superato i forti austriaci Hörl/Horst, numero 1 del tabellone, per 2-0 (21-16, 21-13). Nel primo set gli italiani hanno fin da subito imposto il proprio ritmo chiudendo senza troppe difficoltà (21-16). Nella seconda frazione con il passare delle azioni il duo tricolore ha trovato un buon margine di vantaggio mantenuto fino al conclusivo 21-13 che ha permesso loro di chiedere in testa la pool A.