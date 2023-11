Nicolai/Cottafava agli ottavi di Joao Pessoa

JOAO PESSOA (BRASILE)- Ottavi di finale per Nicolai/Cottafava. Si è conclusa la fase a gironi per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava impegnati a Joao Pessoa (Brasile) nel nono e ultimo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023.

Dopo le sconfitte subite contro i qatarioti Cherif/Ahmed e contro i padroni di casa Evandro/Arthur, rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della Pool D, decisiva per gli azzurri è stata la vittoria di questo pomeriggio ottenuta al terzo set 2-1 (21-19, 20-22, 15-7) contro gli statunitensi Trevor Crabb e Theodore Brunner. Partita delicata e molto combattuta fra le due compagini, ma che gli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso sono stati bravi a chiudere dopo un terzo set dominato (10-6, 15-7). Vittoria dunque determinante e grazie al terzo posto nel girone conquistato in virtù del quoziente punti di poco favorevole proprio sulla coppia Crabb/Brunner, gli azzurri sono riusciti a staccare il pass per gli ottavi di finale in programma domani alle ore 15 (orario italiano) contro gli austriaci Julian Horl e Alexander Horst.