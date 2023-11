A Joao Pessoa Cottafava/Nicolai volano ai quarti

JOAO PESSOA (BRASILE)- Grazie alla bella e convincente vittoria per 2-0 (21-14, 21-14) sugli austriaci Julian Horl e Alexander Horst nel primo turno ad eliminazione diretta, il duo tricolore formato da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava ha conquistato l’accesso ai quarti di finale nel nono e ultimo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023 che si sta svolgendo a Joao Pessoa, in Brasile.

Gli azzurri torneranno nuovamente in campo questa sera alle ore 22 (italiane) per affrontare i cechi Perusic-Schweiner.