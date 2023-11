Nicolai/Cottafava di slancio in semifinale

Gli azzurri, dopo aver vinto l’ottavo di finale contro gli austriaci Horl-Horst, hanno superato 2-1 (21-19, 19-21, 15-8) la formazione ceca Campione del Mondo in carica Perusic/Schweiner. Paolo e Samuele affronteranno domani (orario da definire) la coppia vincitrice del quarto di finale che vedrà opposti gli olandesi Boermans-de Groot ai qatarioti Cherif-Ahmed.

Nel primo set a partire meglio sono stati Nicolai-Cottafava, con gli azzurri subito sopra (9-6). I cechi, un po' contratti, si sono poi rimessi in scia degli italiani trovando il minimo vantaggio (12-11). Il duello è proseguito fino a quando Nicolai e Cottafava sono stati bravi ad allungare nel finale chiudendo il set in proprio favore (21-19).

Il secondo parziale ha preso il via nella stessa maniera del primo, con gli azzurri subito sopra (4-1). I cechi, però, sono venuti fuori alla distanza e si sono portati in vantaggio (13-12). Nel finale le due coppie hanno lottato su ogni pallone e dopo una lunga battaglia i cechi hanno chiuso in proprio favore (21-19).

Nel tie-break gli azzurri sono partiti in maniera perfetta (4-0). Con il passare del gioco Nicolai e Cottafava hanno controllato il proprio vantaggio e hanno chiuso il match (15-8) che ha spalancato loro le porte della semifinale.