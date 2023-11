Nicolai/Cottafava volano in finale

JOAO PESSOA (BRASILE) - L’Italia del beach volley vola in finale. Altra grande prestazione di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nell’Elite 16 di Joao Pessoa (Brasile). Gli azzurri hanno infatti brillantemente superato con un doppio 21-15 gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot staccando così il pass per la finale (la seconda nel BPT 2023) in programma questa sera alle ore 21 contro gli svedesi campioni d’Europa in carica David Ahman e Jonatan Hellvig, usciti vincitori (21-18, 21-18) nell’altra semifinale contro i padroni di casa George/Andre.

Dopo i successi di ieri ottenuti negli ottavi di finale contro gli austriaci Horl/Horst e soprattutto nei quarti di finale contro i campioni del mondo Perusic/Schweiner, gli azzurri quest’oggi si sono nuovamente confermati contro Boermans/De Groot, team olandese (quinto ai Campionati del Mondo), giunto in semifinale grazie alle vittorie sui polacchi Bryl/Losiak e sui qatarioti Cherif/Ahmed, ottenute rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale.

Una partita praticamente perfetta per gli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso. Gli azzurri sono scesi sulla sabbia molto concentrati anche se a trovare il primo break a inizio set sono stati gli olandesi (2-4). Un muro di Nicolai ha ristabilito subito la parità. Un servizio vincente di Cottafava e un altro muro di Nicolai hanno portato l’Italia a +3 di vantaggio sui rivali (10-7). Team azzurro molto bravo a non abbassare i ritmi e il risultato si è spostato dal 16-13 al 21-15 di fine set. Qualche passaggio a vuoto azzurro di inizio seconda frazione di gioco ha lanciato la coppia olandese a +3 (1-4) sulla quella italiana, brava prima a riportarsi sul 4-4, per poi capovolgere il match sul 13-9. La continuità di gioco della coppia federale ha poi fatto la differenza, Nicolai/Cottafava sono riusciti a scappare (17-10) e per gli olandesi è calato il buio. La coppia azzurra è riuscita a chiudere anche il secondo set sul 21-15, conquistando più che meritatamente un posto in finale.

Ora un ultimo ostacolo nella corsa fino ad ora trionfante degli azzurri; in finale sarà nuovamente Italia-Svezia. Nicolai/Cottafava e Ahman/Hellvig si ritroveranno nuovamente avversari in una finale di un Elite 16 del BPT, dopo quella disputata ad Amburgo (Germania) e vinta al terzo set dagli svedesi.

Doppia soddisfazione per la coppia azzurra e per tutto il beach volley italiano. Oltre al pass per la finale di Joao Pessoa, per gli azzurri, già dopo la vittoria di ieri, è arrivata la qualificazione per le Beach Pro Tour Finals in programma dal 6 al 9 dicembre a Doha (Qatar). Nel torneo maschile l’Italia sarà l’unico paese ad essere rappresentato da due coppie: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e Alex Ranghieri e Adrian Carambula.

RISULTATI e CALENDARIO-

SEMIFINALI-

Nicolai/Cottafava (ITA)-Boermans/De Groot (NED) 2-0 (21-15, 21-15)

George/Andre (BRA)-Ahman/Hellvig (SWE) 0-2 (18-21, 18-21)

FINALI

TABELLONE MASCHILE



1/2° posto, ore 21: Nicolai/Cottafava (ITA)-Ahman/Hellvig (SWE)



3/4° posto, ore 19: Boermans/De Groot (NED)-George/Andre (BRA)