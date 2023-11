Nicolai/Cottafava si arrendono in finale

Nella finale di Joao Pessoa (Brasile), gli azzurri sono stati superati 2-0 (21-11, 21-18) dai campioni europei in carica David Ahman e Jonatan Hellvig, concludendo di fatto la manifestazione sul secondo gradino del podio. In finale gli azzurri non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere nella convincente vittoria ottenuta in semifinale contro gli olandesi Boermans/De Groot, complice anche la prestazione eccezionale dei giovani campioni svedesi, team numero due del torneo e attualmente formazione che occupa la seconda posizione nel ranking FIVB.

Partita in salita per gli azzurri fin dalle prime battute; un servizio vincente di Ahman ha portato il risultato sul +3 Svezia (2-5). Gli azzurri, in difficoltà, non sono riusciti ad arginare la vena realizzativa degli avversari e il vantaggio svedese è aumentato, fino al muro di Hellvig che ha spinto gli svedesi sul 7-16. Forti del vantaggio acquisito i campioni europei sono riusciti a chiudere la prima frazione di gioco sul 11-21. Anche l’inizio del secondo set è stato favorevole ad Ahman/Hellvig, gli azzurri hanno subito il colpo e la Svezia ha trovato il +5 di vantaggio (5-10). Il duo scandinavo ha tentato l’allungo decisivo ma Nicolai/Cottafava sono stati bravi a ricucire parzialmente lo strappo riportandosi a -3 dai rivali sul 9-12. Un leggero calo svedese ha permesso alla coppia azzurra di portarsi distanza ravvicinata (14-16), ma Ahman/Hellvig hanno di nuovo accele rato (17-20), prima di chiudere il match sul 18-21.

Nonostante la sconfitta un ottimo torneo quello disputato dalla coppia federale. Un grande risultato che ha permesso agli azzurri di ottenere punti importanti nel ranking e qualificarsi alle prossime Beach Pro Tour Finals in programma dal 6 al 9 dicembre a Doha (Qatar). Nel torneo maschile l’Italia sarà l’unico paese ad essere rappresentato da due coppie: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e Alex Ranghieri e Adrian Carambula.

Sempre nel torneo maschile di Joao Pessoa, gli olandesi Boermans/De Groot, superati in semifinale proprio dagli azzurri, hanno battuto 2-0 (21-15, 21-19) i padroni di casa George/Andre, concludendo così la manifestazione al terzo posto. A trionfare invece nel tabellone femminile sono state le brasiliane Ana Patricia/Duda, vittoriose nel derby tutto verdeoro contro Carol/Barbara, superate al tie-break 2-1 (29-31, 21-16, 15-11). A piazzarsi sul terzo gradino del podio sono state invece le cinesi Xue/X.Y. Xia grazie al 2-1 (22-20, 20-22, 15-12) inflitto alle statunitensi Nuss/Kloth.