Beach Volley: avanzano le coppie italiane ad Ostrava

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Prosegue il percorso delle coppie azzurre all’Elite16 di Ostrava (Repubblica Ceca). Nel tabellone femminile per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, dopo il successo di ieri all’esordio della Pool C contro La Lituania, quest’oggi sono arrivate una sconfitta e una vittoria. Le azzurre questa mattina si sono infatti imposte 2-0 (21-17, 21-19) contro le brasiliane Carol/Barbara, per poi cedere nel pomeriggio al tie-break (21-19, 13-21, 11-15) contro le tedesche Muller/Tillmann. La coppia federale tornerà nuovamente in campo domani alle ore 9 contro l’altra formazione tedesca composta da Laura Ludwig e Louisa Lippmann nella gara valevole l’accesso ai quarti di finale.