Beach Volley: Hanni/Burgmann proseguono la corsa nell'Europeo U.22

TERMAL YALOVA (TURCHIA) -Si è conclusa la fase a gironi dei Campionati Europei Under 22 di beach volley, evento in corso di svolgimento a Termal Yalova (Turchia).

Prosegue il percorso nel tabellone maschile per Theo Hanni e Michael Burgmann; gli azzurrini dopo aver superato la fase a gironi (Pool H) in virtù dei successi ottenuti contro i turchi Ahmet/Can (21-13, 23-21), i danesi Madsen/Krogh (22-20, 24-22) e la sconfitta subita contro i transalpini Canet/Rotar (17-21, 14-21), domani, alle ore 11.30, saranno impegnati nel primo turno a eliminazione diretta contro gli svizzeri Friedli/Fluckiger.

Nel tabellone femminile, invece, Aurora Mattavelli e Alessia Pasa non sono riuscita a qualificarsi per le fasi finali della rassegna continentale di categoria; le azzurrine, dopo le sconfitte subite nella Pool C contro Finlandia, Lettonia e Lituania, domani alle ore 16.40 affronteranno le slovacche Panekova/Podhradska nel match valevole le finali dal 25° al 29° posto.