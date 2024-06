Beach Volley: Alfieri/Andreatta chiudono al quarto posto a Cracovia

CRACOVIA (POLONIA)-Non ce la fanno Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta a salire sul podio del torneo Future del Beach Pro Tour che si è concluso oggi a Cracovia, in Polonia. Al tie-break della finale per il terzo e quarto posto, infatti, hanno avuto la meglio i beacher belgi Vandecaveye/Vandecaveye 2-1 (21-19, 19-21, 15-11). In precedenza i la coppia italiana si era arresa in semfinale 2-0 (21-15, 21-18) ai tedeschi Sowa/Just.