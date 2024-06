ICS Beach Tour Lazio: vincono Sanguigni/Balducci e Ceccoli/Santos

TERRACINA (LATINA)- E’ andata in archivio a Terracina la prima tappa delle cinque tappe dell’ ICS Beach Volley Tour Lazio 2024 , evento organizzato dalla Fipav Lazio in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo ed il patrocinio della Regione Lazio. La manifestazione, che quest’anno festeggia il ventennale, si concluderà nel weekend del 20 e 21 luglio a Montalto di Castro dove sono in programma le finali e l’assegnazione dei titoli.

Sotto il tempio di Giove Anxur, in due intense giornate di gare, si sono sfidate 24 formazioni maschili e 17 femminili, dando vita a match combattuti e di alto livello tecnico.

Nel femminile, le semifinali hanno visto Sanguigni/Balducci battere nettamente Toti/Pratesi e Jenifer Luca/Allegretti superare dopo una dura battaglia Cicola/Schawan

Nella finale per il podio Cicola/Schawan hanno battuto con un secco 2-0 Toti/Pratesi.

Di altissimo livello la sfida che ha portato a salire sul gradino più alto del podio l’atleta di casa Camilla Sanguigni (terracinese doc che gioca in Romagna) la quale in coppia con la ravennate Sofia Balducci ha dovuto lottare tre set per avere ragione di Jessica Jenifer Luca/ Jessica Allegretti, in un match sempre sul filo dell’incertezza che ha strappato gli applausi del pubblico.

Raggiante Camilla Sanguigni, che si è aggiudicata anche il titolo di MVP del match, al termine del match:

« E’ bello vincere qui, davanti a parenti ed amici che hanno fatto un gran tifo per me. E’ stato un bel torneo che contribuisce a cementare il mio affiatamento con Sofia. Amo il beach volley e d’estate mi ci dedico con passione senza però rinunciare all’indoor. Nel prossimo campionato giocherò in A2 a Macerata e sono pronta a dare anche lì il meglio di me stessa ».

« Sono soddisfatta di questa esperienza-le fa eco Sofia Balducci-il nostro obiettivo è quello di trovare un sempre migliore ritmo di gioco, senza alti e bassi. Siamo amiche da sempre e abbiamo intenzione di far bene insieme anche in campo ».

Nel torneo maschile a salire sul gradino più alto del podio il pescarese Edgardo Ceccoli che in coppia con il brasiliano Nelio Santos hanno spento la resistenza degli atleti perugini Alessandro Marta e Francesco Margaritelli che soprattutto nel secondo set hanno lottato senza però riuscire ad arginare la potenza dei due avversari.

Ceccoli, MVP del torneo maschile, tesse le lodi della manifestazione: « Un torneo davvero ben organizzato, in una bella location, con coppie forti. Un buon test per i prossimi impegni nel campionato italiano. Con Nelio ci siamo conosciuti all’Open beach di Milano, siamo un tandem che si completa. Speriamo di continuare a migliorare ».

Nelio Santos è felice per il primo posto. « Sono in Italia da solo un anno, fino ad oggi ho giocato solo a beach ma avrei voglia di cimentarmi anche nell’indoor. Questa vittoria accresce la nostra autostima in vista degli impegni futuri. Questo torneo è bellissimo, penso che torneremo anche nelle prossime tappe ».

In semifinale Ceccoli/Santos avevano dovuto faticare, e non poco, per battere al terzo set Colaberardino/Borraccino, mentre più netto è stato il successo di Marta/Margaritelli su Tailli/Rossi in due set. Tailli/Rossi classificati al terzo posto per rinuncia di Colaberardino/Borraccino.

Al fianco della Fipav nell’organizzazione della tappa di Terracina prezioso il contributo della Jaap Beach Volley Terracina della presidentessa Anna Maria Perroni e di Pino Percoco che hanno permesso che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

Alessandro Bolis, vice Direttore Commerciale e Responsabile Marketing e Comunicazione ICS, al termine delle gare ha voluto sottolineare: « Sono sette anni che ICS crede in questo progetto ed è al fianco della Fipav Lazio perché il beach volley è una realtà importante che ha sempre più seguaci. Come banca vogliamo essere sempre più presenti, auspicando che si creino i presupposti per realizzare impianti che possano permettere di giocare a beach anche nei periodi in cui non è possibile andare sulle spiagge. Qui a Terracina c’è tanto entusiasmo, il livello è alto, e consentitemi di dire che la cosa che più mi emoziona è vedere tanti bambini che, dopo aver visto giocare i grandi, prendono il pallone con il desiderio di emularli. Questo loro entusiasmo va alimentato e coltivato ».

Soddisfatto il Presidente Andrea Burlandi, presente nella giornata di sabato, prima di partire per la Calabria dove ha accompagnato le rappresentative laziali al Trofeo delle Regioni. « E’ un traguardo storico festeggiare il 20° anno di questa manifestazione che cresce come cresce il beach volley in tutta la nostra regione. Devo ringraziare innanzitutto ICS da ormai sette anni crede nel nostro progetto e ci sostiene e la Regione Lazio che ha voluto anche in questa stagione essere al nostro fianco. E’ bello vedere tanta partecipazione per questa prima tappa in una location accogliente e a forte vocazione sportiva come Terracina. L’ICS Beach Tour Lazio è partito nel migliore dei modi e credo che quest’anno sarà un successo in tutti e cinque gli appuntamenti che abbiamo previsto ».

Presenti all’evento Ilaria Marangoni e Antonio Mennillo, Consiglieri Comunale di Terracina, Massimo Moni consigliere della Fipav Lazio e Claudio Romano, presidente del CT Fipav di Latina, che alla fine hanno premiato, insieme ad Alessandro Bolis, le coppie vincitrici.

RISULTATI-

FEMMINILE-

Semifinali-

Sanguigni/Balducci-Toti/Pratesi 2-0 (21-19; 21-15)

Jenifer Luca/Allegretti-Cicola/Schawan 2-1 (28 -26; 17 -21; 15 -13)

Finale 3°/4° posto-

Cicola/Schawan-Toti/Pratesi 2-0 (23-21; 21-14)

Finale 1° e 2° posto-

Sanguigni/Balducci- Jenifer Luca/Allegretti 2-1 (21 -19; 11 -21; 15 -11)

MASCHILE-

Semifinali -

Ceccoli/Santos-Colaberardino/Borraccino 2-1 (14 -21; 21 -18; 15 -12)

Tailli/Rossi-Marta/Margaritelli 0-2 (16-21; 19-21)

Finale 3°/4° posto N.D.

Finale 1°/2°posto

Ceccoli/Santos/ Marta/Margaritelli 2-0 (21-14; 21-19)