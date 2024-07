Beach Volley: l'ICS Tour Lazio sbarca a San Felice Circeo

Davanti al consueto pubblico delle grandi occasioni, che ormai da anni segue con entusiasmo il beach tour laziale, si consumerà una due giorni di grande spettacolo sportivo e di intrattenimento.

Tappa di San Felice Circeo molto ambita dai top beacher della regione, in quanto assegna un montepremi di 1.500 Euro sia nel maschile che nel femminile, dunque le più forti coppie sono pronte a darsi battaglia sulla rinomata spiaggia della località pontina a caccia del successo e di punti preziosi per la classifica generale.

Nel torneo maschile sono 22 le coppie iscritte. Michele Conrado Veiga Scalera-Diego De Stefano sono sempre più intenzionati a vincere il titolo regionale. La coppia, alla terza partecipazione è in gran forma e, reduce dal successo della seconda tappa di Maccarese, è pronta a confermarsi anche al Circeo. Ma i due non avranno vita facile, perché la coppia composta dai due esperti beacher Luca Colaberardino-Davide Borraccino, quelle da Davide Traini-Andrea Lupo e Simone Bottai-Edoardo Cacioppi, tutte presenti alla prima tappa di Terracina, sono pronte a dare battaglia sulla sabbia. Torna in gara in questa tappa anche il campione regionale uscente Antonio De Paolo, che giocherà in coppia con Antonio Di Santi.

Nel torneo femminile, 21 coppie al via. Quattro, su tutte, le coppie più accreditate per il successo della tappa. A partire da quella composta dalla beacher di Sperlonga Arianna Barboni, alla prima apparizione al tour laziale nel 2024, che giocherà in coppia con Courtney Schwan. Tra le favorite ci sono anche Jessica Jenifer Luca-Jessica Allegretti, seconde classificate nella prima tappa di Terracina; la forte coppia composta da Eleonora Annibalini (alla prima presenza quest’anno al tour) e Anna Pelloia, e quella formata da Giulia Toti-Alice Pratesi, semifinaliste nella prima tappa dove conclusero il torneo ai piedi del podio. In gara, anche le due fedelissime del tour Francesca Furlanetto-Michela Sciscione, che sono in corsa per il titolo finale, e le campionesse in carica Katja Gless-Giulia Rocci, pronte a difendere il titolo con le unghie.

Alla tappa di San Felice Circeo verrà assegnato il premio fair play Francesco dedicata alla memoria dello storico dirigente dell’Istituto Italiano per il Credito Sportivo, da sempre vicino alla Fipav Lazio nell’organizzazione del Tour Lazio, prematuramente scomparso.