Beach Volley: a Gstaad Nicolai/Cottafava ko in semifinale

GSTAAD (SVIZZERA)-Finale mancata per un soffio per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri, infatti, nella semifinale del torneo Elite16 di Gstaad (Svizzera) sono stati superati al tie-break dagli svedesi campioni d’Europa Ahman/Hellvig 2-1 (19-21, 21-17, 15-10). La gara lascia un po' l’amaro in bocca perché Paolo e Samuele hanno espresso un buon beach volley vincendo anche il primo set. Nel secondo e terzo parziale c’è stato, invece, il pronto ritorno degli avversari che quindi volano in finale.

In precedenza il tuo tricolore aveva battuto ai quarti i polacchi Bryl/Loriak per 2-1 (21-16, 18-21, 15-10).