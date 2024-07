Beach Volley: Pro Tour Elite, forfait Nicolai-Cottafava

VIENNA (AUSTRIA) – Si fermano prima dell’esordio all’Elite16 di Vienna (Austria) Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri, che avrebbero dovuto debuttare questa mattina contro i polacchi Byl/Losiak nella prima uscita della Pool A, hanno deciso di abbandonare la manifestazione; un problema fisico riscontrato da Paolo Nicolai ha impedito dunque il proseguimento del torneo. In via precauzionale, il gruppo azzurro guidato da Simone Di Tommaso, ha infatti preferito non rischiare un eventuale peggioramento in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.