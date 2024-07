Beach Volley: Campionato, Italiano, al via la quarta tappa

BEINASCO (TORINO)- Dopo l’assegnazione della Coppa Italia, andata in scena la scorsa settimana a Montesilvano (PE), proseguono senza sosta gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley. Domani, venerdì 19 luglio a Beinasco (TO), prenderà infatti il via la quarta tappa del circuito nazionale targato Federazione Italiana Pallavolo.

Il Centro Sportivo “Le Dune” di Beinasco, casa della Beach Volley Training, società campione d’Italia in carica, è la location che da inizio settimana sta ospitando anche gli appuntamenti dedicati al Campionato Italiano Giovanile; quest’oggi si concluderà infatti la tappa rivolta alle categorie Under 20, mentre da domani prenderà dunque il via l’appuntamento dedicato ai migliori beachers italiani. Il Campionato Italiano prosegue con questo delicato evento che metterà in palio altri importanti punti nella classifica generale. Domani prenderanno il via le qualifiche mentre sabato il main draw; domenica sono in programma invece le finali.

TABELLONE FEMMINILE

Prima coppia del tabellone sarà quella composta dalle fresche vincitrici della Coppa Italia: Chiara They e Sara Breidenbach. Sempre dal main draw partiranno anche Alice Gradini e Federica Frasca e Jessica Belliero Piccinin e Greta Cavestro, coppie rispettivamente numero due e numero tre del seeding. Alle loro spalle anche Eleonora Annibalini e Anna Pelloia, Anna Piccoli e Sharin Rottoli, Sofia Arcaini e Claudia Puccinelli, Sara Franzoni ed Eleonora Gili e Sara Scalvini e Alessandra Pedretti; le due wild card sono invece state assegnate a Elisa Salvador e Viola Massi e a Elisa Fragonas ed Elisa Tonello.

TABELLONE MASCHILE

Spettacolo garantito anche nel torneo maschile. Gli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich sono la coppia testa di serie numero uno del tabellone; alle loro spalle i campioni d’Italia in carica Davide Benzi e Carlo Bonifazi, e terzi Mauro Sacripanti e Giacomo Titta. Partiranno sempre dal main draw anche Jakob Windisch e Tobia Marchetto, Paolo Ingrosso e Davide Dal Molin, Matteo Camozzi e Federico Geromin, Matteo Bellucci e Marco Ulisse, Sergio Seregni e Nicolò Siccardi. Usufruiranno invece delle wild card Luca Cravera e Michele Crusca e la coppia che si aggiudicherà quest’oggi la tappa del Campionato Italiano Under 20.