Olimpiadi: riscatto per Nicolai/Cottafava

PARIGI- Serviva la vittoria a Samuele Cottafava e Paolo Nicolai nella seconda uscita nel torneo Olimpico di Parigi, e vittoria è stata. La coppia azzurra, sconfitta all'esordio i qatarioti Cherif-Ahmed, oggi non poteva sbagliare ed è scesa in campo determinata e vogliosa di riscatto. Contro gli gli australiani Nicolaidis/Carracher è venuta fuori una prestazione di grande livello da parte del team italiano che ha comandato il gioco sin dall'inizio. Il 2-0 (21-19; 21-18) è frutto delle belle giocate e dall'affiatamento dimostrato in campo dai nostri ragazzi. Con il successo di oggi Nicolai/Cottafava restano in corsa per la qualificazione. Il prossimo impegno è di quelli che fa tremare i polsi ma può esaltare: giovedì 1 agosto Samuele e Paolo sfideranno sulla sabbia del "Tower Eiffel Stadium" la coppia principe del circuito, i campioni del mondo, gli svedesi Àhman/Hellvig, in un match che sembra essere dal pronostico chiuso ma mai dire mai.