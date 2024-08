Europei Beach Volley: Gottardi/Menegatti in finale

L 'AIA (OLANDA)-Ottime notizie per il beach volley italiano giungono dall’Olanda. A l’Aia infatti Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno superato in semifinale al terzo set 2-1 (17-21, 21-19, 20-18) le lituane Paulikiene/Raupelyte centrando cosi il pass per la finale della trentaduesima edizione dei Campionati Europei di beach volley. Per la coppia federale, tra l’altro, si tratta della prima finale di coppia in una rassegna continentale; per Marta Menegatti, invece si tratta della seconda finale europea dopo quella disputata e vinta nel 2011 in Norvegia in coppia con Greta Cicolari. Dopo i successi di ieri negli ottavi e nei quarti di finale, rispettivamente contro Finlandia e Svizzera quest’oggi per le azzurre è arrivata dunque un importante conferma; una semifinale lunga e molto combattuta che ha visto alla fine premiare le atlete azzurre. L'ultimo scoglio per la formazione federale sarà tedesco; alle ore 20 le azzurre affronteranno infatti in finale le tedesche Muller/Tillmann, vittoriose 2-0 (21-13, 21-16) nell'altra semifinale ai danni delle svizzere Bobner/Verge-Depre Z..